Conform CNAIR, interdicțiile se aplică pe autostrada A2, pe traseul București (intersecția cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Constanța (intersecția cu A4), în ambele sensuri, între orele 16.00 și 22.00.

De asemenea, restricții similare sunt valabile și pe DN 7, între Pitești (intersecția cu DN7C), Râmnicu Vâlcea și Veștem (intersecția cu DN1), în intervalele orare 18.00 – 22.00 și 6.00 – 22.00.

Restricții de circulație sunt impuse și pe DN 39, între Agigea (intersecția cu DN 39A) și Mangalia (limita municipiu), în ambele sensuri, în același interval orar ca pe DN 7.

„Încălcarea prevederilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă”, avertizează CNAIR.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE