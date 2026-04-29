Concediat după ce reclamase un presupus caz de nepotism

Povestea a început în momentul în care avocatul a decis să folosească mecanismele interne ale companiei pentru a semnala un presupus tratament preferențial într-o filială legată de o societate public-privată.

Totul s-a desfășurat rapid: în luna ianuarie a fost depusă sesizarea, iar în februarie a fost concediat. Doar o lună a trecut între semnalarea posibilei nereguli și încetarea contractului de muncă.

Fostul angajat a considerat decizia concedierii sale un abuz, cazul a ajuns în fața instanței, însă nu s-a ajuns niciodată la judecată. Conform publicației La Razon, cu doar câteva minute înainte de debutul ședinței, compania de asigurări a acceptat un acord.

Despăgubit cu peste un milion de euro

Înțelegerea a constat în plata unei despăgubiri de peste un milion de euro pentru concediere nejustificată.

Dincolo de procesul juridic, fostul angajat a vorbit despre impactul personal al situației, în cadrul unui eveniment organizat de Fundația Ortega Marañón la Madrid. El a mărturisit că a pierdut 15 kilograme în doar două luni, printre alte efecte provocate de stresul traversat.

Un alt caz din Spania arată cât de costisitoare pot deveni concedierile făcute fără dovezi solide. O angajată a fost dată afară disciplinar de compania la care lucra, după ce firma a susținut că aceasta muncea mai puțin de 90 de minute pe zi. Instanța a decis însă că măsura a fost abuzivă și a obligat angajatorul să plătească despăgubiri de peste 118.000 de euro.

