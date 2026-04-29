Pentru a-și susține afirmația, Octavian Oprea a oferit exemplul lui Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), un demnitar susținut de PSD care a rămas „bine ancorat” în funcție.

„PSD minte cum respiră. Acum câteva minute, Partidul Social Democrat a transmis un comunicat prin care încearcă să le vândă românilor ideea că toți demnitarii susținuți de PSD și-au depus demisiile. Fals! Șefii de agenții au rămas bine ancorați în funcții, iar unul dintre cele mai clare exemple este Dragoș Cristian Vlad”, a notat Octavian Oprea.

Dezastrul de la conducerea ADR

Într-o postare pe Facebook, deputatul PNL atrage atenția asupra unor probleme grave și blocaje majore în cadrul instituției conduse de Dragoș Cristian Vlad.

Proiectul finanțat prin PNRR, cu un buget de peste 550 de milioane de euro, înregistrează rezultate slabe – doar 9 aplicații au fost migrate din cele 41 asumate inițial. Acest lucru atrage riscul pierderii a aproximativ 50 de milioane de euro.

Oprea acuză că incompetența și nerespectarea prevederilor legale de către conducerea ADR au dus la blocarea totală a achizițiilor din cadrul autorității.

De asemenea, implementarea Platformei Naționale de Interoperabilitate este considerată a fi „cu totul în aer”.

Critici la adresa strategiei PSD

Octavian Oprea a subliniat că procesul de digitalizare a țării nu se poate baza pe „comunicate mincinoase” sau pe lideri menținuți în funcții pe criterii politice, care frânează proiectele de stat esențiale.

„PSD spune că pleacă, dar își lasă oamenii în punctele-cheie, acolo unde se decid bani, contracte și proiecte importante. Îi cer public domnului Dragoș Cristian Vlad să își înainteze de îndată demisia de onoare. România nu își permite să piardă bani europeni și ani întregi de reforme pentru ca PSD să își protejeze sinecurile”, a transmis Octavian Oprea.

Reacția vine ca răspuns la un comunicat de presă emis miercuri dimineață de PSD. În acel document, social-democrații au anunțat că toți membrii lor care ocupau funcții de secretar și subsecretar de stat, prefect sau subprefect și-au dat demisia.

PSD a descris decizia ca pe un „act de demnitate”, argumentând că redresarea economică a României este o miză mult mai importantă decât păstrarea unor posturi într-un „guvern nefuncțional”.

