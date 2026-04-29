Controlul intens desfășurat pe parcursul a trei zile s-a concentrat pe respectarea normelor rutiere și utilizarea echipamentelor de protecție în trafic, iar rezultatele au arătat vulnerabilități majore în comportamentul acestor categorii de participanți la trafic.

Peste 460 de sancțiuni aplicate în doar două zile

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, acțiunea s-a soldat cu aplicarea a nu mai puțin de 460 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 40.000 de lei.

„Dintre aceste sancțiuni, 172 au vizat bicicliștii, 91 au fost aplicate pietonilor, iar 31 conducătorilor de trotinete electrice. Alte 166 de sancțiuni au fost acordate pentru diverse alte abateri la regimul rutier” , au precizat reprezentanții IPJ Galați.

Recomandările polițiștilor pentru evitarea amenzilor și a accidentelor

Bicicliștii au fost cei mai vizați de polițiști, aceștia primind cele mai multe sancțiuni pentru încălcarea regulilor de circulație.

Pe lângă avertismentele și amenzile acordate, autoritățile au oferit recomandări clare pentru prevenirea accidentelor și evitarea sancțiunilor.

Polițiștii au atras atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație, a purtării echipamentelor de protecție și a utilizării corespunzătoare a mijloacelor de iluminare, mai ales pe timp de noapte.

Reguli stricte pentru trotinetele electrice

O altă categorie vizată de acțiune a fost cea a conducătorilor de trotinete electrice. Poliția a subliniat faptul că aceste vehicule trebuie conduse pe pistele de biciclete, acolo unde acestea există, iar în absența lor, circulația este permisă doar pe carosabilul cu viteza maximă admisă de 50 km/h.

De asemenea, trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente, în caz contrar fiind interzisă utilizarea lor pe timp de noapte.

Sfaturi pentru siguranță

Pentru a evita sancțiunile și, mai important, pentru a preveni accidentele, polițiștii au emis o serie de recomandări adresate bicicliștilor, pietonilor și utilizatorilor de trotinete electrice:

Conducătorii de trotinete electrice trebuie să aibă cel puțin 14 ani și să poarte asupra lor un act de identitate.

Casca de protecție este obligatorie pentru persoanele sub 16 ani care circulă pe carosabil cu biciclete sau trotinete electrice.

Transportul pasagerilor pe trotinete electrice este strict interzis.

Traversarea trecerilor de pietoni de către bicicliști și conducătorii de trotinete electrice trebuie să se facă pe lângă vehicul.

Este interzis consumul de alcool sau droguri de către conducătorii de trotinete electrice.

Trotinetele electrice nu pot fi utilizate atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, polei sau gheață.

Polițiștii au declarat că astfel de controale vor continua, având ca scop reducerea numărului accidentelor grave în care sunt implicați participanții vulnerabili la trafic. Acțiunea din Galați reprezintă o atenționare clară pentru toate categoriile de participanți la trafic să respecte regulile și să acorde o atenție sporită siguranței personale și a celorlalți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE