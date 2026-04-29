Riscurile asociate cartofilor gătiți în coajă

Cartofii reprezintă un aliment de bază în dieta multor români, însă specialistul atrage atenția asupra mai multor pericole ascunse în coaja acestora. „Cartofii care au încolțit sau au devenit verzi pot conține solanină, un compus toxic dovedit a provoca probleme circulatorii, respiratorii, dureri de cap, crampe musculare și diaree”, explică dr. Popovici.

Un alt risc major este apariția acrilamidei, o substanță chimică periculoasă care se formează atunci când cartofii sunt gătiți la temperaturi de peste 120 de grade Celsius. „Acrilamida, prezentă și în materiale plastice și fum de țigară, este asociată cu riscul de cancer și are efecte neurotoxice, afectând chiar sănătatea reproductivă și genele”, avertizează specialistul.

De asemenea, fertilizanții folosiți în agricultură pot contribui la acumularea de metale grele și pesticide în coaja cartofilor. „Cunoaștem noi proveniența cartofilor pe care îi consumăm? Știm dacă erau verzi, cu colți sau fără?”, întreabă retoric medicul, subliniind importanța selectării cu grijă a produselor alimentare.

Legumele necurățate și riscurile microbiene

Un alt obicei tot mai răspândit este consumul legumelor necurățate, cum ar fi ridichile sau castraveții, mai ales în salate. Motivul invocat? Coaja conține vitamine, iar aspectul estetic al preparatelor este mai atractiv. Totuși, acest obicei nu este lipsit de riscuri.

„Ați văzut cum sunt spălate legumele care vin direct din sol, încărcate cu microorganisme, înainte de a fi servite în salate? În plus, pesticidele și alte substanțe chimice sunt concentrate în coajă”, precizează dr. Popovici.

Recomandări pentru un consum sigur

Specialiștii recomandă inspectarea atentă a cartofilor înainte de gătire și evitarea celor care prezintă colți sau pete verzi. În plus, legumele consumate cu coajă trebuie spălate foarte bine pentru a elimina eventualele reziduuri de pesticide, bacterii sau alte impurități.

„Un om informat este un om câștigat”, concluzionează medicul epidemiolog. Alegerea unor alimente sigure și respectarea regulilor de igienă sunt esențiale pentru protejarea sănătății, mai ales într-o eră în care viteza pare să fi devenit prioritatea principală.

Rețetele de mâncare cu cartofi sunt unele dintre cele mai căutate, atât pentru gustul lor și pentru felul simplu în care se prepară, dar și pentru că sunt sățioase.

