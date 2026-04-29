Penitenciarul este situat în satul Tongnan, orașul Nanyu, județul Minhou, municipiul Fuzhou, închisoarea fiind identificată de Libertatea pe imaginile din satelit.

Este vorba despre un complex penitenciar descris într-un raport al Uphold Justice, despre care ONG-ul scrie că se întinde pe 19,5 hectare, cu o suprafață construită de 108.000 de metri pătrați, care a costat 50 de milioane de dolari.

Singura construcție din zona satului Tongnan care are aceste caracteristici este cea din imagini, care surprind un complex de clădiri identice cu un teren de sport în mijloc, toate împrejmuite cu un gard, având în colțuri ceea ce par a fi turnuri de observație sau foișoare de pază.

Deținutele din Penitenciarul de Femei din Fuzhou lucrează pentru Fujian Lotus Garment Industry Co. Ltd., o companie care produce articole de îmbrăcăminte sau alte bunuri de larg consum, precum plase de țânțari. Cel mai probabil asta produce zilnic și Alina Apostol într-una dintre clădirile din interiorul spațiului de detenție.

Ultimele date despre Alina Apostol, românca deținută în China din 2017. Imagini din satelit cu penitenciarul unde este închisă și muncește forțat
Penitenciarul de Femei din Fuzhou, din provincia Fujian, în sud-estul Chinei, unde este deținută Alina Apostol. Foto: Google Maps

Marius Balo: „În China comunistă, toți există pentru a servi Partidul”

Structura identificată de Libertatea seamănă mult cu cea pe care o descrie Marius Balo, teolog și fost deținut vreme de 8 ani în China comunistă, în discursul său adresat Parlamentului European pe 21 aprilie 2026:

  • „În ziua în care am fost arestat, 28 martie 2014, am fost dus la Centrul de Detenție nr. 1 din Shanghai și, după ce am fost dezbrăcat, am fost introdus în camera 309, la etajul al treilea, prima ușă la dreapta după postul de comandă. Când am intrat, primul lucru pe care l-am văzut a fost o propoziție din trei cuvinte, mâzgălită pe peretele din dreapta mea: «Nu există umanitate».
  • La momentul respectiv, nu am înțeles pe deplin ce înseamnă, în afară de sensul evident. Mi-a luat mult timp să pătrund unele dintre sensurile mai profunde ale acelor cuvinte. Sunt liber de patru ani acum, după calvarul de opt ani pe care l-am îndurat acolo, și simt că încă nu înțeleg pe deplin ce înseamnă cu adevărat.
  • Am petrecut acolo 2.922 de zile. Cum arăta o astfel de zi? Deținuții se trezeau la ora 6 dimineața și, la scurt timp după aceea, erau duși în marș spre fabrici. Complexul penitenciar era gigantic. Doar o mică parte era destinată spațiilor de locuit. Restul era ocupat de fabrici.
  • Ce produceam acolo? Sunt șanse mari să găsiți destul de multe produse fabricate în închisori în mall-urile și magazinele din centrul Bruxelles-ului sau chiar din Cluj, orașul meu natal. Peter v-a arătat deja câteva mostre pe care am reușit să le scoatem de acolo pe ascuns.
  • Deținuții erau scoși în marș, în stil nazist, cântând, iar bolnavii și bătrânii erau îngrămădiți unul peste altul într-o căruță rudimentară și trași în urma coloanei. Toată lumea trebuia să meargă. Nimeni nu avea voie să rămână în dormitoare. Cântecul spunea: «Gong chan tang shi wo de mama!» – Partidul Comunist Chinez este mama mea!
  • Într-o democrație, partidele servesc poporul. În România comunistă, partidul și poporul erau pe același plan. În China comunistă, toți există doar pentru a servi Partidul. Trăind în interiorul acelui sistem timp de opt ani, în «pântecele» lui, ca să spun așa, vă pot spune o serie de lucruri despre el pe care nu le-ai putea învăța altfel. (…)
  • Ați auzit în această seară povești cutremurătoare despre ce se întâmplă atunci când este negată nu doar latura spirituală a omului, ci și valoarea intrinsecă a unei ființe umane. Într-un sistem comunist, valoarea unui individ este zero. (…)
  • Un exemplu: de ani de zile încerc să conving Guvernul României să aducă acasă o tânără româncă întemnițată în China de mai bine de opt ani: Alina Apostol. Nu pentru a o elibera sau a o rejudeca, ci doar pentru a o transfera într-o închisoare din România, astfel încât să-și ispășească restul pedepsei în țara natală.
  • Nu am reușit încă acest lucru. Unii dintre cei aflați în poziții de putere nu sunt interesați. Alții se simt neputincioși. Încă suferim enorm din cauza rănilor lăsate de cei 42 de ani de comunism. (…)”, a declarat Marius Balo.

680 de închisori, peste 1,7 milioane de deținuți

Marius Balo a vorbit în fața Parlamentului European despre sistemul penitenciar din China, bazat pe munca forțată a deținuților, produsele realizate de aceștia ajungând apoi pe marile platforme de comerț online în volum mare și la prețuri cu care producătorii europeni nu pot concura.

Marius Balo. Foto: Facebook

De exemplu, în ultima decadă, importurile statelor UE din China aproape că s-au dublat (+89%), în timp ce exporturile europene se situează undeva la 37%.

În 2025, UE a exportat bunuri în valoare de 199,6 miliarde de euro către China și a importat de 559,4 miliarde de euro, rezultând un deficit comercial de 359,8 miliarde de euro, potrivit Eurostat.

Cu aproximativ 680 de închisori și un număr estimat de unele surse de 1,7 milioane de deținuți (potrivit Prison-insider.com) sau 2,3 milioane (ONG-urile, care îi includ și pe cei din centrele de detenție preventivă), Republica Populară Chineză a văzut încă de la jumătatea secolului trecut oportunitatea de a integra munca forțată în sistemul judiciar, prin conceptul numit „laogai” – reeducare prin muncă.

Partidul Comunist Chinez se ghidează chiar și în prezent după principiul enunțat de Lenin conform căruia „cine nu muncește nu mănâncă”, reformulat ulterior de Stalin în Constituția URSS.

Conceptul de „laogai” a apărut în 1949, la scurt timp după fondarea Republicii Populare Chineze, fiind introdus oficial de Mao Zedong în sistemul de drept cinci ani mai târziu, în 1954, în „Regulamentul privind reeducarea prin muncă”.

Începând din anii ‘90, China folosește firme-paravan pentru a capitaliza de pe urma muncii forțate din închisori pe piețele internaționale, cum este și cazul companiei Fujian Lotus Garment Industry Co. Ltd., care ține de Penitenciarul de Femei din Fuzhou.

  • „Fabricile produc absolut orice: de la îmbrăcăminte, încălțăminte, cosmetice, până la componente de calculator. Orice vedem la mall. La un moment dat, aveam de împachetat fulgi de ovăz, pentru o importantă firmă.
  • Toate astea se produc acolo. Ritmul de muncă este infernal: de la 6 dimineața până la 10 seara. În fiecare dimineață, oamenii sunt scoși în fața clădirii.
  • Noi puteam observa toate aceste cutume, toate aceste obiceiuri, regulile care se aplicau chinezilor, cu toate că noi, străinii întemnițați în închisoarea din Shanghai, nu mergeam la fabrici, ci lucram în interiorul clădirii în care eram ținuți”, declara Marius Balo, pentru Libertatea, într-un articol publicat pe 14 aprilie 2024.

De la data de 14 decembrie 2027 Uniunea Europeană va aplica Regulamentul privind interzicerea produselor fabricate prin muncă forțată (Regulamentul 2024/3015), care va permite blocarea la vamă a acestor bunuri.

China se opune predării Alinei Apostol 

Alina Irina Apostol se află după gratii în China din data de 21 decembrie 2017, atunci când a fost arestată alături cinci cetățeni chinezi și un sirian, sub acuzația că s-ar fi implicat într-o schemă frauduloasă prin care au încercat să încaseze ilegal 28 de milioane de renminbi (RMB), adică aproximativ 3,8 milioane de dolari, în dauna companiei Huanhui Consulting Shanghai Co. Ltd.

Alina Irina Apostol

Din acești bani, gruparea ar fi obținut, efectiv, circa 200.000 de dolari, bani care au fost împărțiți fiecărui membru.

După doi ani de proces în stare de arest, Alina Irina Apostol a fost condamnată de Tribunalul din Shishi, pe data de 15 iulie 2019, la o pedeapsă de 13 ani și 6 luni de închisoare.

Hotărârea a rămas definitivă pe data de 12 octombrie 2019 la instanța ierarhic superioară, respectiv Tribunalul din Quanzhou.

Ea a fost obligată să plătească, în solidar cu ceilalți inculpați, prejudiciul de 217.000 de dolari și o amendă de 58.000 de dolari.

Pe data de 8 martie 2023, ca parte a demersurilor autorităților din România în vederea obținerii transferului Alinei Apostol din China, Curtea de Apel București i-a echivalat pedeapsa acesteia potrivit legislației noastre, la 9 ani și 4 luni de închisoare.

Pe data de 21 august 2024, familia Alinei Apostol a plătit suma de 55.000 de dolari cu intenția de a achita amenda penală, însă banii au ajuns în contul prejudiciului, adică pentru despăgubirea companiei Huanhui Consulting Shanghai Co. Ltd.

În prezent, autoritățile de la Beijing condiționează transferul Alinei Apostol din China într-o închisoare din România de plata integrală a obligațiilor civile, bani pe care familia ei nu îi are.

În februarie 2025 a avut loc o videoconferință prin care Ministerul Justiției a fost informat că, în urma consultărilor între instituțiile judiciare din Republica Populară Chineză, instanța chineză a agreat adaptarea pedepsei de la 13 ani și 6 luni, aplicată de instanța chineză, la 9 ani și 4 luni, potrivit legislației române.

Cu ocazia videoconferinței, autoritățile chineze au informat că suma de bani virată de familia persoanei condamnate a fost transferată deja în contul companiei păgubite, rămânând o diferență totală de aproximativ 160.000 USD reprezentând despăgubiri.

Potrivit legislației chineze, data împlinirii pedepsei în cazul Alinei Apostol este 20 iunie 2031.

Ce rețin procurorii chinezi în rechizitoriul Alinei Apostol

Libertatea a consultat motivarea hotărârii din 8 martie 2023, prin care Curtea de Apel București a recunoscut pedeapsa de 13 ani și 6 luni de închisoare pronunțată de justiția din China pe numele Alinei Apostol, dar a adaptat-o legislației din România la 9 ani și 4 luni de detenție.

În documentul citat se regăsește și descrierea faptelor pentru care tânăra a fost condamnată.

Procurorii chinezi rețin în rechizitoriu că în luna septembrie 2017, inculpatul Lin Zhiwei a înregistrat şi înfiinţat Hotelul Shishi Tingyue pe numele inculpatului Xiaolin şi, în numele hotelului, a semnat un document intitulat „Acordul special pentru afaceri” cu compania Huanhui Consulting Shanghai Co. Ltd.

  • „Lin Zhiwei s-a folosit de un aparat POS furnizat de compania Huanhui pentru a încasa bani de la alte persoane, urmărind obţinerea de profituri personale.
  • La începutul lunii decembrie 2017, unul dintre membrii chinezi ai grupării i-a înmânat Alinei Apostol, în Shishi, un card de credit invalid, emis de Banca Croată PBZ.
  • Pe data de 3 decembrie 2017, Alina Apostol a adus cardul în oraşul Jinjiang, provincia Fujian, China, unde s-a întâlnit cu un cetăţean sirian, pe numele căruia a fost deschis un dosar separat.
  • Alina Apostol l-a prezentat pe sirian inculpaților chinezi Huirong, Jinmiao și Zaiwen.
  • Cei trei l-au găsit pe Lin Zhiwei pentru utilizarea cardului şi s-a convenit cu Lin Zhiwei ca acesta din urmă să perceapă un comision de 41% din sumele obţinute prin utilizarea cardului în zilele de 13 şi 14 decembrie 2017.
  • Apostol Alina-Irina şi sirianul au colaborat cu Lin Zhiwei pentru a utiliza cardul invalid în oraşele Jinjiang şi Shishi, au adoptat metoda tranzacţiilor offline şi, prin utilizarea aparatului POS deţinut de Lin Zhiwei, au încasat suma totală de 1.718.425 RMB (n.r. – aproximativ 200.000 de dolari).
  • Compania Huanhui a transferat suma de 1.666.981,64 RMB (deducând comisionul) în contul Hotelului Tingyue, suma fiind împărţită între membrii grupării și Lin Zhiwei, potrivit procentajelor convenite anterior.
  • După această operaţiune, Huirong, Jinmiao, Zaiwen şi Xiaolin au primit 17.000 RMB, 20.000 RMB, 15.000 RMB, respectiv 50.000 RMB de la Lin Zhiwei.
  • La 18 decembrie 2017, Apostol Alina-Irina, Lin Zhiwei și celelalte persoane au folosit încă o dată cardul de credit şi aparatul POS menţionate mai sus pentru a obţine ilegal 28 milioane RMB”, se arată în documentul citat.

Operaţiunea nu a reuşit, deoarece frauda a fost descoperită la timp de Compania Huanhui, iar pe 21 decembrie 2017 autoritățile din China i-au arestat pe toți cei implicați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
PSD a legitimat fascismul prin alianța cu AUR la moțiunea de cenzură, spune Cristian Pîrvulescu: „Cum vor explica în Parlamentul European?”. Reacția șefei S&D și istoria crizei politice, de la înființarea coaliției

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
GSP.RO
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Parteneri
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Alte știri

Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri, 29 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 08:15
Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri, 29 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Donează 3,5 la sută din impozit către Fundația Ringier și, astfel, îi ajuți pe micuții bolnavi. Numai în anul 2025, cu ajutorul oamenilor cu suflet mare, aproximativ 100.000 de euro au ajuns la copiii suferinzi aflați în programele umanitare ale fundației
Știri România 08:00
Donează 3,5 la sută din impozit către Fundația Ringier și, astfel, îi ajuți pe micuții bolnavi. Numai în anul 2025, cu ajutorul oamenilor cu suflet mare, aproximativ 100.000 de euro au ajuns la copiii suferinzi aflați în programele umanitare ale fundației
Parteneri
Cinci indicii din războiului din Iran care arată că NATO nu este pregătită să lupte cu Rusia
Adevarul.ro
Cinci indicii din războiului din Iran care arată că NATO nu este pregătită să lupte cu Rusia
Costel Pantilimon dă lovitura în afaceri. Domeniul profitabil în care a băgat banii fostul portar de la City: ”Este ca un stadion mic”
Fanatik.ro
Costel Pantilimon dă lovitura în afaceri. Domeniul profitabil în care a băgat banii fostul portar de la City: ”Este ca un stadion mic”
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

De ce au fost plecați Codruța Filip și Edward Sanda în Spania: „Abia aștept să vedeți”
Exclusiv
Stiri Mondene 28 apr.
De ce au fost plecați Codruța Filip și Edward Sanda în Spania: „Abia aștept să vedeți”
Cum a răspuns Antonia după ce piesa copiilor ei a fost dur criticată. „Viața merge mai departe!”
Stiri Mondene 28 apr.
Cum a răspuns Antonia după ce piesa copiilor ei a fost dur criticată. „Viața merge mai departe!”
Parteneri
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
TVMania.ro
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
ObservatorNews.ro
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
GSP.ro
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Parteneri
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Mediafax.ro
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
Mediafax.ro
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
Femeia de 45 de intrată în comă după un lifting facial s-a stins din viață
KanalD.ro
Femeia de 45 de intrată în comă după un lifting facial s-a stins din viață

Politic

Ludovic Orban a spus că PNL și-a semnat sentința dacă partidul lui Ilie Bolojan acceptă o variantă cerută de PSD: „Riscă să-și pună punct existenței”
Politică 08:17
Ludovic Orban a spus că PNL și-a semnat sentința dacă partidul lui Ilie Bolojan acceptă o variantă cerută de PSD: „Riscă să-și pună punct existenței”
Nicușor Dan spune că nu va numi un premier susținut de PSD-AUR. Care sunt prerogativele și limitele constituționale ale președintelui
Politică 28 apr.
Nicușor Dan spune că nu va numi un premier susținut de PSD-AUR. Care sunt prerogativele și limitele constituționale ale președintelui
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cel mai dificil moment din cariera lui Cătălin Cîrjan. Cum l-a salvat Dinamo când nu mai voia să audă de România
Fanatik.ro
Cel mai dificil moment din cariera lui Cătălin Cîrjan. Cum l-a salvat Dinamo când nu mai voia să audă de România
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea