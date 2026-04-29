Actrița sud-africană, cunoscută pentru sângele rece pe care îl afișează în rolurile de acțiune, s-a speriat teribil în timpul unei provocări filmate pentru platforma de streaming.

Vedeta a apărut alături de colegul ei din film, Taron Egerton, într-un segment special Netflix, unde cei doi au participat la popularul joc „Whats in the Box?” („Ce este în cutie?”). Regulile păreau simple: concurenții trebuiau să ghicească obiectul ascuns într-o cutie doar folosindu-și simțul tactil.

Totul a început într-o notă amuzantă, însă situația s-a schimbat radical în momentul în care Charlize Theron și-a introdus mâinile în cutie și a simțit că obiectul din interior se mișcă.

Inițial, actrița a încercat să își dea seama ce atinge și chiar a crezut pentru o clipă că ar putea fi ceva banal. A continuat să pipăie cu prudență, dar în momentul în care și-a dat seama că este ceva viu, reacția ei a fost incredibilă.

Charlize Theron s-a panicat când a aflat ce atinsese

După câteva secunde de ezitare și glume, misterul a fost dezvăluit: în cutie se afla un șarpe viu. Mai exact, un piton verde de copac! În acel moment, Charlize Theron s-a retras imediat, vizibil șocată de experiență.

„Doamne, inima!”, a exclamat actrița, încercând să își recapete calmul după sperietură. Ulterior, vedeta a mărturisit că, fără să vrea, strânsese șarpele puțin prea tare și s-a temut că l-ar fi putut provoca.

„L-am strâns prea tare? M-ar putea mușca dacă l-am prins unde nu trebuie?”, a întrebat ea, încă panicată. Cei din echipă au liniștit-o imediat și i-au explicat că reptila nu îi va face rău.

Chiar și așa, Charlize Theron nu și-a ascuns disconfortul și a spus că nu îi place deloc fața șarpelui. Mai mult decât atât, ea a glumit spunând că acest exemplar părea „mai nervos” decât alt șarpe pe care îl mai văzuse înainte și care avea trăsături „mai blânde”.

În timpul provocării, Taron Egerton a avut parte de propriul obiect misterios și a glumit că ar putea fi carne uscată, în timp ce Charlize Theron încerca să își facă curaj să mai atingă încă o dată reptila.

La un moment dat, Taron Egerton a întrebat-o dacă ar fi dispusă să țină șarpele în mână, însă răspunsul lui Charlize Theron a fost categoric: „Nu”!

Clipul a devenit rapid viral în mediul online, fanii fiind amuzați să o vadă pe celebra actriță, obișnuită cu scene de acțiune periculoase, luată complet prin surprindere de un simplu joc de promovare.

Filmul „Apex” a fost lansat pe Netflix

Momentul viral vine la scurt timp după premiera filmului „Apex”, lansat pe Netflix pe 24 aprilie 2026. În noua producție, Charlize Theron interpretează rolul lui Sasha, o alpinistă expertă care este vânată de un criminal în sălbăticia australiană.

Filmul o readuce pe actriță într-un rol intens, plin de adrenalină și scene spectaculoase, iar aparițiile sale publice din această perioadă fac parte din campania de promovare.

