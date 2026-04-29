Inițiativa, menită să fluidizeze traficul și să crească siguranța rutieră, va fi supusă votului Consiliului General al Municipiului București în ședința programată pentru joi, 30 aprilie.

Proiect ambițios pentru mobilitate urbană

Propunerea privind pasajul peste bariera Petricani face parte dintr-un plan amplu de dezvoltare a mobilității urbane, care include extinderea serviciilor de transport feroviar urban pe semi-inelul de nord din București.

Investiția este inclusă în cadrul proiectului „Nod Petricani – Închidere Inel Median” și vizează modernizarea traficului în zonele adiacente străzii Petricani și șoselei București Nord, precum și a rețelei rutiere din proximitatea căii ferate București–Constanța.

„Construirea pasajului va contribui la reducerea timpilor de deplasare și la îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii din zonă”, se arată în documentația proiectului.

În plus, acesta este corelat cu alte proiecte aflate în derulare, precum extinderea rețelei de metrou, dezvoltarea liniilor de tramvai și crearea unor parcări de tip Park & Ride.

Cum contribuie fiecare primărie la pasajul peste bariera Petricani

Sectorul 2 din București va prelua rolul de lider al asocierii și va coordona implementarea proiectului în toate etapele de dezvoltare.

Primăria va gestiona achizițiile pentru studiul de fezabilitate, proiectare și execuție, va centraliza documentațiile necesare și va reprezenta parteneriatul în relațiile cu instituțiile, finanțatorii și contractorii.

Totodată, administrația locală va acoperi costurile studiului de fezabilitate și va contribui la finanțarea execuției, gestionând și procedurile de expropriere pe raza sa administrativă.

Municipiul București, Consiliul Județean Ilfov și Orașul Voluntari vor sprijini proiectul prin desemnarea de reprezentanți în cadrul procedurilor, facilitarea obținerii avizelor necesare și identificarea surselor de finanțare.

Fiecare entitate va furniza resursele și documentațiile necesare și va acoperi, după caz, costurile de execuție sau expropriere pentru terenurile aflate pe propriul teritoriu administrativ.

Beneficii pentru locuitori și angajamente europene

Realizatorii inițiativei subliniază că pasajul va avea un impact semnificativ asupra traficului din zona nord-estică din București, contribuind la reducerea aglomerației și la creșterea siguranței rutiere.

De asemenea, proiectul sprijină obiectivele Uniunii Europene privind dezvoltarea orașelor inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030.

„Este o investiție care va îmbunătăți infrastructura urbană, facilitând accesul la transportul public și promovând mobilitatea sustenabilă”, se arată în documentație.

București este cel mai aglomerat oraș din România, iar pe locul doi se află Cluj. La polul opus, sunt orașele Giurgiu și Călărași, potrivit unui studiu realizat recent de Institutul pentru orașe vizionare.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE