Ce este regula celor 40 de minute

Dacă pleci într-o croazieră, e bine să știi ce se poate întâmpla atunci când lași prosopul, cartea sau papucii pe un șezlong, apoi pleci pentru mult timp. Carnival Cruise Line a introdus regula celor 40 de minute pentru șezlongurile de la piscină. Măsura vizează pasagerii care își „rezervă” locuri cu obiecte personale, fără să le folosească efectiv.

Potrivit publicației Express, echipajul monitorizează șezlongurile de pe puntea piscinei. Dacă un loc pare neocupat, dar pe el sunt lăsate lucruri personale, membrii echipei aplică un autocolant pe care este trecută ora la care au observat situația. Dacă după 40 de minute pasagerul nu revine, obiectele sunt ridicate și păstrate în siguranță, iar șezlongul poate fi folosit de alt turist.

De ce a apărut această măsură

În zilele aglomerate pe mare, zonele de la piscină devin printre cele mai căutate locuri de pe navă. Mulți pasageri ies devreme, lasă un prosop, o carte sau o pereche de papuci pe șezlong, apoi pleacă pentru ore întregi. Pentru ceilalți turiști, situația devine rapid frustrantă. Locurile par ocupate, deși nimeni nu le folosește. Carnival încearcă astfel să împartă mai corect accesul la șezlonguri și să reducă tensiunile dintre pasageri.

Regula nu îi vizează pe cei care pleacă pentru câteva minute să ia ceva de mâncare, să intre în piscină sau să revină în cabină. Problema apare atunci când un șezlong este blocat mult timp doar cu obiecte personale.

Cum sunt anunțați pasagerii

Compania nu aplică regula doar prin autocolantele puse pe șezlonguri. Pasagerii sunt informați și prin anunțuri făcute la bord, prin sistemul de sonorizare al navei.

Politica este afișată și în zonele exterioare ale punții, în aplicația Carnival HUB și pe ecranele din zona piscinei. Astfel, turiștii sunt avertizați din timp că șezlongurile lăsate nefolosite prea mult timp pot fi eliberate.

Ce trebuie să faci ca să nu ai surprize

Pentru turiști, regula celor 40 de minute poate fi o veste bună, mai ales pentru cei care ajung mai târziu la piscină și nu găsesc niciun șezlong liber. În același timp, pasagerii obișnuiți să își lase lucrurile dimineața pe un loc și să revină mult mai târziu ar putea avea o surpriză. Obiectele nu dispar și nu sunt aruncate, dar pot fi mutate de echipaj într-un loc sigur.

Cel mai simplu este ca șezlongul să fie folosit atunci când ai nevoie de el. Dacă pleci pentru mai mult timp, îți iei lucrurile, iar locul rămâne liber pentru altcineva.

Regula celor 40 de minute nu schimbă croaziera în sine, dar poate schimba atmosfera de la piscină și îți poate face ziua mai bună. De asemenea, pentru a nu vă strica vacanța chiar din prima zi, trebuie să știți că există și unele lucruri complet interzise pe marile nave, care vă vor fi confiscate imediat dacă le aveți în bagaje.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE