Arma ar urma să fie produsă la Cugir, iar muniția – la Sadu

Radu Miruță a explicat că proiectul se află sub autoritatea Ministerului Afacerilor Interne și că acesta trebuie să ajungă în comisiile de specialitate, așa cum s-a întâmplat cu proiectele MApN legate de programul SAFE.

„Această armă este în discuție pentru a se face la Cugir, la fabrica de arme, iar muniția asociată acestui contract să se producă la Sadu, pentru că acolo sunt caracteristicile specifice”, a declarat Radu Miruță, potrivit sursei citate.

Fabrica de la Cugir este unul dintre cele mai cunoscute nume ale industriei românești de armament. Muniția pentru acest proiect ar urma să fie realizată la Sadu, în Bumbești-Jiu, județul Gorj, unde funcționează Uzina Mecanică Sadu, o fabrică istorică a industriei românești de apărare, aflată în structura Romarm. Unitatea a fost fondată în 1939 și a funcționat încă de la început ca fabrică de muniție de infanterie.

Cine ar urma să folosească noua armă

Noua armă de asalt nu ar fi destinată unei singure instituții. Ministrul apărării a spus că proiectul face parte dintr-un pachet mai mare, care include și pistol, precum și calibre diferite.

„O va folosi MApN, bucată din comandă. Restul bucății va fi folosită de MAI, SPP, SRI”, a precizat Radu Miruță.

Din primele informații, proiectul implică o armă de asalt, un pistol și mai multe calibre, cu o comandă împărțită între MApN, MAI, SRI și SPP. Nu au fost anunțate însă detalii despre modelul exact al armei, valoarea contractului, numărul de arme care ar urma să fie fabricate sau calendarul de producție.

Proiectul vine după raportul favorabil pentru programul SAFE

Declarațiile ministrului au fost făcute după ce programul SAFE a primit raport favorabil în comisiile de apărare. Radu Miruță a spus că acest vot este important pentru că protejează programul de blocaje politice.

„Realizarea majoră de astăzi este că după o muncă de atâtea luni în jurul acestui program SAFE, am reușit să protejăm realizarea acestui program chiar în haosul acesta politic. Era un risc major. Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan că a făcut apel la un astfel de armistițiu. Astăzi, avem o protecție în jurul acestui instrument SAFE”, a spus ministrul.

Radu Miruță a insistat că aceste proiecte trebuie să continue, pentru că au impact direct asupra capacității României de a-și produce în țară o parte din echipamentele de apărare.

România trebuie să construiască fabrici, nu doar să primească produse

Una dintre ideile repetate de Radu Miruță a fost aceea că „localizarea” producției trebuie să însemne fabrici și capacități reale în România, nu doar compensări prin donații sau produse fabricate în alte state.

„MApN până de curând, pentru foarte multe proiecte presupunea închiderea obligației de localizare primind prin donație niște produse construite în altă țară. Localizare astăzi înseamnă construire de fabrici în România”, a afirmat Radu Miruță.

Ministrul a transmis că România nu mai trebuie să rămână doar cumpărător de echipamente militare, ci să atragă producție în țară.

Ministrul s-ar fi opus inițial proiectului privind arma de asalt

Potrivit Adevărul, Radu Miruță este acuzat de dublu discurs în cazul proiectului privind arma de asalt care ar urma să fie produsă la Cugir. Publicația scrie, citând surse din sistem, că ministrul apărării și o parte din echipa sa s-ar fi opus inițial inițiativei Ministerului Afacerilor Interne și ar fi încercat să blocheze implementarea acesteia.

Aceleași surse susțin că Miruță și-ar fi schimbat poziția după ce proiectul a primit undă verde și a ajuns într-o fază mai avansată de aprobare.





