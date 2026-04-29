Arma ar urma să fie produsă la Cugir, iar muniția – la Sadu

Radu Miruță a explicat că proiectul se află sub autoritatea Ministerului Afacerilor Interne și că acesta trebuie să ajungă în comisiile de specialitate, așa cum s-a întâmplat cu proiectele MApN legate de programul SAFE.

„Această armă este în discuție pentru a se face la Cugir, la fabrica de arme, iar muniția asociată acestui contract să se producă la Sadu, pentru că acolo sunt caracteristicile specifice”, a declarat Radu Miruță, potrivit sursei citate.

Fabrica de la Cugir este unul dintre cele mai cunoscute nume ale industriei românești de armament. Muniția pentru acest proiect ar urma să fie realizată la Sadu, în Bumbești-Jiu, județul Gorj, unde funcționează Uzina Mecanică Sadu, o fabrică istorică a industriei românești de apărare, aflată în structura Romarm. Unitatea a fost fondată în 1939 și a funcționat încă de la început ca fabrică de muniție de infanterie.

Cine ar urma să folosească noua armă

Noua armă de asalt nu ar fi destinată unei singure instituții. Ministrul apărării a spus că proiectul face parte dintr-un pachet mai mare, care include și pistol, precum și calibre diferite.

„O va folosi MApN, bucată din comandă. Restul bucății va fi folosită de MAI, SPP, SRI”, a precizat Radu Miruță.

Din primele informații, proiectul implică o armă de asalt, un pistol și mai multe calibre, cu o comandă împărțită între MApN, MAI, SRI și SPP. Nu au fost anunțate însă detalii despre modelul exact al armei, valoarea contractului, numărul de arme care ar urma să fie fabricate sau calendarul de producție.

Proiectul vine după raportul favorabil pentru programul SAFE

Declarațiile ministrului au fost făcute după ce programul SAFE a primit raport favorabil în comisiile de apărare. Radu Miruță a spus că acest vot este important pentru că protejează programul de blocaje politice.

„Realizarea majoră de astăzi este că după o muncă de atâtea luni în jurul acestui program SAFE, am reușit să protejăm realizarea acestui program chiar în haosul acesta politic. Era un risc major. Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan că a făcut apel la un astfel de armistițiu. Astăzi, avem o protecție în jurul acestui instrument SAFE”, a spus ministrul.

Radu Miruță a insistat că aceste proiecte trebuie să continue, pentru că au impact direct asupra capacității României de a-și produce în țară o parte din echipamentele de apărare.

România trebuie să construiască fabrici, nu doar să primească produse

Una dintre ideile repetate de Radu Miruță a fost aceea că „localizarea” producției trebuie să însemne fabrici și capacități reale în România, nu doar compensări prin donații sau produse fabricate în alte state.

„MApN până de curând, pentru foarte multe proiecte presupunea închiderea obligației de localizare primind prin donație niște produse construite în altă țară. Localizare astăzi înseamnă construire de fabrici în România”, a afirmat Radu Miruță.

Ministrul a transmis că România nu mai trebuie să rămână doar cumpărător de echipamente militare, ci să atragă producție în țară.

Ministrul s-ar fi opus inițial proiectului privind arma de asalt

Potrivit Adevărul, Radu Miruță este acuzat de dublu discurs în cazul proiectului privind arma de asalt care ar urma să fie produsă la Cugir. Publicația scrie, citând surse din sistem, că ministrul apărării și o parte din echipa sa s-ar fi opus inițial inițiativei Ministerului Afacerilor Interne și ar fi încercat să blocheze implementarea acesteia.

Aceleași surse susțin că Miruță și-ar fi schimbat poziția după ce proiectul a primit undă verde și a ajuns într-o fază mai avansată de aprobare.

Parteneri
E anunțul care face înconjurul României, după moțiune! Cele 41 de cuvinte ale lui Nicușor Dan zguduie scena politică
Viva.ro
E anunțul care face înconjurul României, după moțiune! Cele 41 de cuvinte ale lui Nicușor Dan zguduie scena politică
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
GSP.RO
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Parteneri
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!
Tvmania.ro
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!

Alte știri

CSM decretează că inteligența artificială „nu este și nu ar trebui folosită” de judecători la motivarea sentințelor. Ce este aplicația TEXT, implementată de același for în instanțele din România
Știri România 11:00
CSM decretează că inteligența artificială „nu este și nu ar trebui folosită” de judecători la motivarea sentințelor. Ce este aplicația TEXT, implementată de același for în instanțele din România
Trei primării și un Consiliu Județean își unesc forțele pentru a construi pasajul peste bariera Petricani din București
Știri România 10:22
Trei primării și un Consiliu Județean își unesc forțele pentru a construi pasajul peste bariera Petricani din București
Parteneri
Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
Adevarul.ro
Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
Fanatik.ro
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Gabriela Cristea a vrut să divorțeze de Tavi Clonda: „Au fost niște momente mai greuțe”
Stiri Mondene 10:51
Gabriela Cristea a vrut să divorțeze de Tavi Clonda: „Au fost niște momente mai greuțe”
Imagini din casa în care Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc locuiesc alături de cei doi copii, Liam și Landon
Stiri Mondene 10:40
Imagini din casa în care Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc locuiesc alături de cei doi copii, Liam și Landon
Parteneri
Ioana Țiriac, apariție răpitoare în vacanță! Imaginile cu care fiica miliardarului a „topit” internetul
TVMania.ro
Ioana Țiriac, apariție răpitoare în vacanță! Imaginile cu care fiica miliardarului a „topit” internetul
O investiție de milioane de lei a devenit un coșmar pentru agricultorii dintr-o comună din Arad
ObservatorNews.ro
O investiție de milioane de lei a devenit un coșmar pentru agricultorii dintr-o comună din Arad
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
GSP.ro
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Parteneri
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Mediafax.ro
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Mediafax.ro
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Alertă aeriană la graniță cu Tulcea! Două avioane de vânătoare F-16 au fost ridicate de la sol
KanalD.ro
Alertă aeriană la graniță cu Tulcea! Două avioane de vânătoare F-16 au fost ridicate de la sol

Politic

Toți prefecții, subprefecții și secretarii de stat PSD au demisionat înaintea moțiunii de cenzură care va fi votată pe 5 mai, spune partidul lui Grindeanu
Politică 10:50
Toți prefecții, subprefecții și secretarii de stat PSD au demisionat înaintea moțiunii de cenzură care va fi votată pe 5 mai, spune partidul lui Grindeanu
Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Victoria Stoiciu și-a dat demisia din PSD. Atac voalat la Marcel Ciolacu
Politică 09:04
Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Victoria Stoiciu și-a dat demisia din PSD. Atac voalat la Marcel Ciolacu
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cât curent consumă aleșii noștri. Parlamentul României, facturi de se scurtcircuitează bugetul țării, lună de lună. Ce sume s-au dus la TAROM și în reparațiile Casei Poporului
Fanatik.ro
Cât curent consumă aleșii noștri. Parlamentul României, facturi de se scurtcircuitează bugetul țării, lună de lună. Ce sume s-au dus la TAROM și în reparațiile Casei Poporului
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea