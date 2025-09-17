Cuprins:
Rusia pregătește două operațiuni ofensive
„Se pregătesc pentru încă două operațiuni ofensive în această toamnă. Au fost deja trei dintre ele și mai urmează două campanii ofensive grele”, a spus Zelenski într-un interviu acordat Sky News, citat de The Kyiv Independent.
Din noiembrie 2022, Moscova a câștigat mai puțin de 1% teritoriu ucrainean suplimentar, deși ofensiva din vara lui 2025 a avansat într-un ritm considerat printre cele mai rapide de la sfârșitul lui 2024.
Zelenski a atribuit eșecurile militare ruse pierderilor semnificative de personal și echipamente. „Au pierdut pentru că au existat foarte multe victime în rândul militarilor și un număr mare de echipamente distruse”, a precizat el, adăugând: „Ce le-am spus europenilor și ce am spus la Casa Albă: rușii nu vor putea cuceri estul nostru”.
Zelenski a respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora Rusia ar putea captura orașe precum Sumî, în nord-est, calificându-le drept „minciuni și manipulări”.
Armata rusă a deschis la începutul anului un nou front în regiunea Sumî
La începutul acestui an, armata rusă a deschis un nou front în regiunea Sumî, ocupând mai multe sate în mai și iunie. La începutul lui septembrie, Zelenski a declarat că ofensiva a fost „complet zădărnicită”.
„Cred că rușii se descurcă mai prost decât se așteptau. Se descurcă mult mai prost decât i-au spus lui Putin. El nu știe asta”, a adăugat Zelenski.
Zelenski a spus în august că Rusiei i-ar mai trebui patru ani pentru a cuceri în întregime Donbasul, o regiune din estul Ucrainei formată în mare parte din oblastul Luhansk ocupat și oblastul Donețk ocupat parțial.
