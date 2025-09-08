„Potrivit datelor noastre, până la 1 septembrie 2025, Kremlinul a recrutat aproximativ 280.000 de militari pe bază de contract”, a spus Vadîm Skibițki, adjunctul șefului HUR.

Asta înseamnă 35.000 de soldați recrutați pe lună, iar succesul se bazează pe contracte atractive financiar. Mai exact un rus primește 2 milioane ruble pentru primul contract, adică aproximativ 20.000 de euro.

Dar țara condusă de Vladimir Putin recrutează și condamnați sau persoane cu afecțiuni cronice, inclusiv HIV și hepatită. În iulie, parlamentarii ruși au propus o lege care permite încorporarea pe tot parcursul anului, înlocuind sistemul clasic de două ori pe an.

Rusia a declanșat războiul din Ucraina în februarie 2022 şi acum controlează aproximativ 20% din țara condusă de Volodimir Zelenski, inclusiv Crimeea, peninsula anexată în 2014.

Speranţele că președintele american Donald Trump va reuşi să îl convingă pe Vladimir Putin să înceteze războiul scad pe zi ce trece. Trump a recunoscut deja că Putin ar putea să refuze un acord de pace. Amintim că, pe 15 august, cei doi au negociat singuri, mai bine de trei ore, la baza militară americană din Alaska, situația războiului din Ucraina, fără ca Zelenski să fie chemat.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE