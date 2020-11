Unde va funcționa secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț. ”Am găsit spațiul potrivit”, anunță autoritățile, la o săptămână de la incendiu

Vineri, 20 noiembrie, se luase hotărârea ca Secția ATI să funcționeze provizoriu în locul secției de Obstetrică a spitalului, de la etajul al patrulea.

Secție mutată, dar neoperațională

”Aparatura necesară era blocată în zona percheziționată de Parchetul General. Toată zona ATI este încuiată, inclusiv camera de gardă. Sper ca luni să luăm legătura cu Parchetul, să înțeleagă, deși este anchetă. Din ce are spitalul, am pus tot, dar nu putem începe activitatea fără să avem siguranță. Sunt 6 paturi cu echipamente la etajul al patrulea, dar deoamdată nu ne asumăm răspunderea cazării pacienților, pentru că nu avem aparatura de care am menționat”, afirma ieri, pentru Mesagerul de Neamț, managerul interimar, dr. Cristina Atănăsoaie Iacob. Secția amenajată la maternitate avea avizul ISU Neamț și al Direcției de Sănătate Publică Neamț

Acum avem 3 pacienți în ATI din UPU și se primise avizul de transfer pentru unul dintre ei, urma să fie evaluat ca să vadă dacă este transportabil. La ATI Bârlad ar urma să fie transferat Dr. Cristina Atănăsoaie Iacob, manager interimar SJU Neamț:

”Sâmbătă dimineață m-am întâlnit cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ai Direcției de Sănătate Publică și managerul interimar al spitalului și am convenit că spațiul cel mai potrivit pentru amenajarea ATI este în clădirea unde funcționează Nefromed”, a declarat Ionel Arsene- președintele CJ Neamț.

Recomandări Pfizer și BioNTech au depus actele pentru autorizație de urgență în SUA a vaccinului anti-COVID. „O zi istorică”

Ședința autorităților din Piatra Neamț. Foto: www.stiri-neamt.ro

Clădirea centrului de dializă menționat este situată în apropiere SJU Neamț.

Aparatura, solicitată de la Lețcani

Duminică sau luni va fi convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru toate procedurile necesare continuării și finalizării lucrărilor, astfel încât spațiul să poată găzdui Secția ATI.

De asemenea, se va trimite o solicitare pentru a transfera de la Spitalul Modular COVID de la Lețcani injectomate, ventilatoare și monitoare pentru controlul funcțiilor vitale. Aparatura de la Spitalul Județean Neamț e blocată în spațiile ce sunt vizate de ancheta în desfășurare declanșată după incendiul de pe 14 noiembrie și nu pot fi disponibilizate.

Acționăm contracronometru. Trebuie găsite rapid cele mai bune soluții și nemțenii infectați cu SARS CoV-2 care au nevoie de terapie intensivă să primească îngrijirea de specialitate. Ionel Arsene, președinte CJ Neamț:

Conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Neamț, pe 21 noiembrie, au fost înregistrate 101 cazuri noi de infecții cu noul coronavirus. Cea mai mare incidență a cazurilor noi este în comuna Dobreni (7,94), urmată de comuna Negrești (6,58) și municipiul Piatra Neam (5,99).

Foto principal: ziarpiatraneamt.ro



Citeşte şi:

Bolnavi de COVID în stare gravă, izolați într-o cameră numită „Groapa”. Mărturia unei asistente de ATI din SUA: „Oricine era trimis acolo ieșea numai într-un sac de plastic”

O educatoare din Iași, despre grădinița online: „Întâlnirile pe Zoom, link-urile, filmulețele și fișele nu sunt suficiente nici 10%”

Simona Halep, despre perioada în care a fost infectată cu COVID-19: „Am trăit cu teamă, zi de zi, că o să se întâmple ceva”

PARTENERI - GSP.RO Cristi Borcea a recunoscut pentru prima dată. De ce e dependent: „Nu am niciodată suficiente”

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Alimentul care a OTRĂVIT toți cetățenii din două țări. Români, atenție mare! Și voi îl consumați

HOROSCOP Horoscop 21 noiembrie 2020. Vărsătorii pot descoperi, cu surprindere plăcută, că unii dintre apropiați îi apreciază

Știrileprotv.ro EXCLUSIV: Ce se va întâmpla în Otopeni dacă se instituie carantina. Cum se va circula pe DN1 şi la aeroport. Explicaţiile prefectului