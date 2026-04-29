Potrivit Magyar Hang și Átlátszó Erdély, banii au fost folosiți pentru construirea unui parc tematic literar, numit „Parcul Poeților-Scriitorilor Ardeleni”. Proiectul se desfășoară pe o suprafață de peste două hectare și include o poartă a satului, un hambar cultural, un restaurant și alte atracții turistice.

„Investiția s-ar putea amortiza pe termen lung”, a declarat primarul Levente Gyerkó, subliniind că viabilitatea proiectului va putea fi evaluată doar la fața locului.

Asociația Pro Golumba, înființată inițial în 2024 pentru activități de alimentație publică, a fost reactivată recent datorită acestui sprijin financiar. Deși planul inițial era ca parcul să poarte numele poetului Kányádi Sándor, moștenitorii acestuia nu au permis utilizarea numelui său. Alte atracții planificate includ replici ale izvorului Nagyküküllő, rezervorului Zetelak și cascadei Varság.

