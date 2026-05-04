Vedetele care s-au mutat definitiv din România. Au ales să înceapă o viață nouă în Italia, Anglia, India sau SUA

Pentru multe celebrități din România, succesul nu s-a limitat la granițele țării. De-a lungul anilor, numeroase vedete au ales să își construiască o viață nouă peste hotare, fie din motive personale, fie pentru oportunități profesionale. Unele dintre ele au rămas conectate la proiectele din România, în timp ce altele au început complet de la zero.

Poveștile acestor vedete arată că succesul poate avea forme diferite și că, uneori, schimbarea mediului este cheia evoluției. Fie că au ales Monaco, India sau SUA, toate au avut curajul să o ia de la capăt și să își urmeze visurile dincolo de România.

Pentru unele, legătura cu țara a rămas puternică, în timp ce altele au construit vieți complet noi, demonstrând că adaptarea și ambiția pot deschide orice ușă.

Motivul pentru care Mihaela Rădulescu s-a mutat în Monaco

Mihaela Rădulescu s-a mutat în Monaco în 2009, imediat după divorțul de Elan Schwarzenberg. Vedeta locuiește într-o vilă luxoasă și continuă să fie activă în proiecte din România.

Decizia de a pleca a fost influențată în principal de dorința de a-i oferi fiului său o copilărie normală.

„Decizia de a pleca a fost luată pentru Ayan. Eu n-am vrut să-mi cresc copilul aici. Când am luat decizia să plecăm, noi aici nu aveam liniște, era perioada cu divorțul. Copilul meu trebuia să înceapă grădinița, eu trebuia să merg după el. Nu puteam să ies din casă nici până la colțul străzii fără două mașini de la două reviste de scandal care stăteau în fața casei, de dimineața până seara. Acela a fost momentul în care am discutat cu tatăl copilului. A fost un sacrificiu pe care am decis să-l fac, nu m-am mai gândit la mine. Când m-a întrebat copilul: «Mama, tu de ce nu mergi cu mine în parc?», atunci a fost declicul. Mi-am dat seama că îl trimiteam în parc ori cu bunica, ori cu oricine se afla prin preajmă, pentru că eu nu puteam să ies cu el. Dacă ieșeam eu, apăreau 20 de fotografii… era și un soi de agresivitate în perioada aceea.”

Și a continuat: „Mi-am dorit ca fiul meu să aibă o copilărie normală. I-am zis tatălului copilului atunci că eu nu pot să cresc copilul aici, pentru el, nu pentru mine. Nici nu știam unde o să plec. A fost decizia tatălului lui să mergem în Monaco, pentru că avea prieteni acolo”.

Iulia Vântur, succes și iubire în India

Iulia Vântur a plecat în India în 2012, cu ambiția de a face carieră în Bollywood. Astăzi, este implicată în proiecte muzicale și cinematografice și trăiește o poveste de dragoste alături de Salman Khan.

„Viața în România mi-a adus multe lucruri frumoase, sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit acasă. Atunci însă funcționam oarecum după mentalitatea nu e îndeajuns de bine. Aveam o carieră frumoasă, însă simțeam că nu am reușit să mă exprim îndeajuns. Dacă te uitai la viața mea, totul era chiar bine! În acel portret, totul părea ideal, însă eu știam că valoarea mea esențială nu a fost încă explorată.

În plus, când trăiești pentru mulți ani într-o imagine publică, începi să pierzi contactul cu ține însăți. În India, am fost nevoită să revin la mine, tocmai pentru că nu aveam deja o identitate în acea țară sau mi se atribuia o identitate care nu avea absolut nicio legătură cu mine, născută doar din speculații. În India, nu am mai avut statutul, imaginea, mediul cunoscut, a trebuit să mă reinventez într-un fel. De la un capăt la altul. În India, am învățat valoarea lucrurilor pe care le am deja, tocmai pentru că am avut senzația că le-am pierdut. Nu am pierdut nimic, totul s-a adăugat”, a declarat Iulia Vântur.

Mădălina Ghenea locuiește în Italia alături de fiica ei

Mădălina Ghenea trăiește în prezent în Italia, alături de fiica sa, după ce a ales să părăsească definitiv România în urma despărțirii de Matei Stratan. Vedeta și-a construit o viață stabilă peste hotare, unde îmbină rolul de mamă cu proiectele din lumea modei și a cinematografiei, continuând să fie activă pe plan internațional.

De-a lungul timpului, vedeta a ajuns în cercurile exclusiviste ale celebrităților și a avut relații cu nume mari precum Leonardo DiCaprio, Gerard Butler sau Michael Fassbender.

Catrinel Sandu, o nouă viață în America

Catrinel Sandu trăiește de ani buni în SUA, unde și-a refăcut viața după divorț. Este căsătorită cu Steve Schroeter și își dedică timpul familiei. Vedeta a recunoscut că începutul nu a fost ușor, dar adaptarea a venit în timp.

„Foarte greu. Nu am vrut să vin, dar așa a fost conjunctura. Și mereu am fost conectată cu țara. Până să se nască Lara, am stat mai mult în România, adunat, decât am stat în America. A fost greu, nu am venit aici pentru că mi-am dorit, cum vine toată lumea, să mă realizez. Știi, visul american… Am luat-o de la zero cu totul, cu limba, cu mentalitatea… Dar atunci când ai un scop, treci mai ușor peste ele. Depinde și de vârsta la care vii, dar și de ceea ce ai lăsat acasă. Sunt foarte mulți factori care îți pot schimba percepția”, a declarat Catrinel Sandu.

Dragoș Moștenescu s-a mutat în Marea Britanie

Cunoscut din serialul La bloc, Dragoș Moștenescu s-a mutat la Londra în urmă cu aproximativ nouă ani. Actorul și-a continuat cariera în Marea Britanie, reușind să obțină roluri inclusiv în producții difuzate de BBC.

Monica Gabor s-a mutat în America după divorțul de Irinel Columbeanu

Monica Gabor și fiica sa, Irina Columbeanu, s-au mutat în United States în urmă cu mai mulți ani, după ce fostul model a început o relație cu Mr. Pink. De atunci, Monica Gabor a ales o viață extrem de discretă, departe de lumina reflectoarelor, surprinzând recent prin faptul că a devenit mamă pentru a doua oară în mare secret.

