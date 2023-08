Echipajul aeronavei a lucrat cu autoritățile și specialiști veterinari din Emiratele Arabe Unite pentru a seda animalul și a-l prelua în siguranță.

Imaginile difuzate pe rețelele sociale arată cum ursul este scos din cala avionului.

Zborul dintre Dubai, Emiratele Arabe Unite, și Bagdad, capitala Irakului, a fost întârziat mai bine de o oră. Pasagerii au fost coborâți din avion pe durata intervenției, apoi s-au îmbarcat din nou.

Bear breaks out from a container in the cargo hold of an Iraqi Airways flight from Baghdad to Dubai – https://t.co/5KJeGp3orA pic.twitter.com/HicKz2An0H