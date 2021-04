Întrebat în ce condiții ar putea renunța USR PLUS la solicitarea de înlocuire a premierului Florin Cîțu, Ionuț Moșteanu a răspuns că „există această posibilitate”, cu condiția ca actuala coaliție „să fie așezată pe noi baze”.

Ionuț Moșteanu a participat la ședința coaliției de luni și urmează să participe și la cea programată azi.

Completarea acordului alianței

Vicepreședintele USR PLUS a explicat că la patru luni de la semnarea acordului coaliției se impune „completarea” acestuia, pentru reglementarea modului în care pot fi schimbați miniștrii. „Cea mai mare problemă”, punctează Moșteanu.

„Renegociere e prea mult spus, doar completare, aș zice, mai degrabă, cu noi idei, un mod de lucru mai detaliat, care da, poate că ar fi trebuit să fie detaliat de la început, din decembrie, de când am semnat acel acord de coaliție. Am avut multă bunăvoință și am spus că anumite lucruri sunt considerate cumva de bun-simț și nu trebuie să le detaliem acolo. Iată că la aproape patru luni după acel moment este nevoie să clarificăm modul în care colaborăm în această coaliție”, a explicat vicepreședintele USR PLUS.

Schimbarea miniștrilor, doar cu acordul coaliției

Liderul deputaților USR PLUS spune că înlocuirea membrilor Guvernului nu trebuie să mai fie făcută fără consultarea partenerilor de guvernare.

„Asta este absolut corect și absolut normal, absolut loial și colegial. Premierul a fost învestit odată cu Cabinetul, odată cu miniștrii. Miniștrii sunt oameni propuși de partidele din coaliție, sunt politicieni care au voturi în spate și acest lucru trebuie respectat. Faptul că noi i-am pus prin vot cu toții împreună această armă constituțională în mâna premierului Cîțu nu-i dă dreptul s-o folosească decât după ce avem o discuție corectă, colegială, cu argumente, cu evaluări și aici vrem să mergem”, a precizat Moșteanu.

Nu vrem, pentru binele românilor, să vedem un premier care, ajuns în scaunul de la Palatul Victoria, se transformă într-un stăpân, că miniștrii nu sunt nici măcar angajații premierului, sunt niște colaboratori. Ionuț Moșteanu:

Moșteanu: USR PLUS are atributul constituțional de a vota o moțiune

Cât privește argumentul invocat de premierul Florin Cîțu, că demiterea miniștrilor este o prerogativă constituțională, liderul USR PLUS susține că poate fi invocat și de USR PLUS în ceea ce privește susținerea Guvernului.

„Aducerea atributului constituțional în discuție între niște parteneri nu va face decât să fragilizeze coaliția, pentru că, da, poate să demită, constituțional, pe cine vrea, când vrea, din Guvern, însă la fel și noi, USR PLUS susține cu 33% din voturi această coaliție în Parlament, avem atributul constituțional să votăm ce vrem în comisii sau în plen, să respingem, de exemplu, un proiect al Guvernului sau să votăm o moțiune de cenzură. Ei bine și unde ajungem cu asta? Nu ajungem nicăieri, nu”, a declarat Ionuț Moșteanu.



