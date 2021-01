„Aș vrea să spun că totuși suntem în pandemie, suntem într-o stare de criză medicală, avem aceste vaccinuri limitate, iar ele trebuie folosite într-o manieră cât se poate de bună, de riguroasă, încât să beneficieze primele persoane care au cea mai mare nevoie de ele. Dar fiind flacoane multidoză, este aproape imposibil să faci programările astfel încât la sfârșitul programului de lucru să nu mai rămână nicio doză”, a declarat Valeriu Gheorghiță la Digi24.

„Nu putem să mergem pe alternativa de a irosi dozele, adică de a nu le folosi la anumite persoane doar pentru că nu se regăsesc în această etapă a strategiei. Sigur, există măsuri de corectare a acestei situații prin existența listelor de așteptare. Aceste liste de așteptare vor fi operaționalizate”, a mai afirmat el.

„Situația de la Rădăuți este o anomalie. Înțeleg că sunt 500-600 de persoane care nu aparțineau acestei etape. Este nevoie de evaluări, mai ales în centrele în care se constată aceste abateri. Dar altfel, trebuie să lăsăm la decizia coordonatorului din centrul de vaccinare această opțiune de a vaccina persoane atunci când rămân doze și realmente nu au persoane în centrul de vaccinare unde să le folosească”, a subliniat medicul militar.

Avem un număr limitat de doze. Nu aruncăm nicio doză. Am încurajat de la început reducerea la minimum a irosirii dozelor. Dacă mi-ar rămâne doze, aș face orice ține de mine să mobilizez persoane programate în a doua zi, în a treia zi sau să am această listă de așteptare și să nu am persoane care să dorească să vină, pentru că e sfârșit de program, este seară, atunci, sigur că da, aș vaccina.

Valeriu Gheorghiță: