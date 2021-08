Valeriu Gheorghiță a precizat că vaccinarea este benefică copiilor cu vârste peste 12 ani pentru că reduce riscul unor complicații inflamatorii.

„Copiii știm foarte clar că au un risc mic de a dezvolta forme severe, vaccinarea, pe de altă parte, aduce beneficii clare și în cazul copiilor cu vârsta de peste 12 ani prin faptul că poate să reducă riscul anumitor complicații inflamatorii, cum este sindromul inflamator multisistemic cu afectare cardiacă”, a spus Valeriu Gheorghiță.

„Avem deja date care ne arată că cei cu vârsta sub 20 de ani, băieții în general, care trec prin infecția cu SARS-CoV-2 au un risc de șase ori mai mare de a dezvolta complicații cardiace, în speță miocardită, comparativ cu riscul care îl asociază vaccinarea, deci, iată, am putea spune că prin vaccinare putem scădea inclusiv riscul de afectare cardiacă. Am mai spus, atunci când ne gândim dacă îmi vaccinez sau nu copilul și decid că nu îl vaccinez de teama să nu facă miocardită, este o abordare greșită – pentru că prin trecerea prin boală riscul de afectare cardiacă este mult mai mare”, a precizat Valeriu Gheorghiță.

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare a anunţat că autorităţile vor derula o campanie de informare prin intermediul şcolilor, care vor organiza şedinţe online cu părinţii, pentru a convinge cât mai multe persoane, din toate categoriile de vârstă, cu privire la beneficiile vaccinării, informează News.ro.

„În perioada următoare, în a doua jumătate a lunii august, cel puţin pentru perspectiva începerii şcolilor pregătim o campanie de comunicare şi de informare cu sprijinul Direcţiilor de Sănătate Publică împreună cu Inspectoratele judeţene şcolare, respectiv fiecare unitate de învăţământ va avea anumite şedinţe cu părinţii, şedinţe online şi va participa un medic. (n.r. – Miza este) vaccinarea persoanelor tinere eligibile, dar nu în ultimul rând, şi poate mai important, vaccinarea părinţilor şi a bunicilor”, a declarat Valeriu Gheorghiţă la B1 TV.

Valeriu Gheorghiţă consideră că acordarea de vouchere persoanelor care se vaccinează anti-COVID este o măsură „binevenită” pentru anumite categorii ale populaţiei şi poate prezenta „un argument” pentru vaccinare.

