China vinde mai puțin acasă și trimite mai multe mașini afară

Datele citate de Reuters arată că vânzările de mașini din China au scăzut pentru a zecea lună consecutivă. În iulie, piața internă a ajuns la 1,47 milioane de vehicule, cu 21,1% mai puțin față de aceeași lună a anului trecut.

În același timp, exporturile au urcat cu 88,2%, până la 923.000 de vehicule. Practic, în timp ce clienții chinezi cumpără mai puține mașini acasă, producătorii locali caută tot mai agresiv cumpărători în afara Chinei.

Presiunea vine din mai multe direcții: cerere internă slabă, competiție foarte dură între mărci, reduceri de preț și o piață în care electricele și hibridele au crescut atât de mult încât mașinile clasice pe benzină au devenit tot mai greu de vândut.

Exporturile de electrice și hibride au explodat

Cea mai importantă creștere vine din zona mașinilor electrice și plug-in hybrid. Potrivit Reuters, exporturile de vehicule electrificate au crescut cu 147,8% față de anul trecut, chiar dacă vânzările locale pentru această categorie au scăzut cu 3,9%.

Asta explică de ce tot mai multe mărci chinezești apar în Europa. Dacă piața internă nu mai absoarbe suficient, modelele trebuie trimise în alte regiuni: Europa, America Latină, Orientul Mijlociu sau Asia de Sud-Est.

Pentru Europa, efectul se vede deja prin mărci precum BYD, MG, Chery, Omoda, Jaecoo, Leapmotor sau Geely. Unele atacă direct zona electrică, altele vin cu hibride plug-in și full hybrid, unde clienții europeni încă vor autonomie mare și preț mai mic.

Am scris recent că hibridele chinezești pot ajunge următoarea țintă a taxelor europene, tocmai pentru că aceste modele au devenit o portiță importantă după taxarea electricelor fabricate în China.

De ce vor ajunge mai multe mașini chinezești în Europa

Europa rămâne una dintre cele mai atractive piețe pentru producătorii chinezi. Prețurile sunt mai mari decât în China, clienții caută mașini electrificate, iar constructorii europeni încă au probleme cu modelele accesibile.

În plus, producătorii chinezi au nevoie să vândă volume mari. Dacă nu le mai pot vinde acasă, le trimit afară. Iar atunci când tarifele devin o problemă, soluția următoare este producția locală sau parteneriatele în Europa.

Reuters notează că unele companii chineze încearcă deja să se adapteze prin extindere internațională, parteneriate și modele mai bine echipate pentru piețele externe. Exemplele includ creșteri pentru BYD și Leapmotor, dar și acorduri industriale precum cel al Geely cu Ford pentru producția de electrice în Spania.

Pentru cumpărătorii europeni, asta poate însemna mai multe modele, prețuri mai agresive și dotări mai bune. Pentru producătorii europeni, înseamnă presiune directă pe segmentul unde se câștigă clienți rapid: SUV-uri compacte, electrice accesibile și hibride cu autonomie mare.

Europa va încerca să se apere, dar valul nu se oprește ușor

Uniunea Europeană a impus deja taxe suplimentare pentru mașinile electrice fabricate în China, peste taxa vamală standard de 10%. Tarifele suplimentare ajung la 17% pentru BYD, 18,8% pentru Geely și 35,3% pentru SAIC.

Dar taxele nu rezolvă complet problema. Dacă producătorii chinezi acceptă marje mai mici, mută producția mai aproape de Europa sau împing mai multe hibride în loc de electrice, presiunea rămâne.

Scăderea de 21% din China nu este doar o problemă locală. Este motivul pentru care tot mai multe mașini chinezești vor căuta clienți în Europa.

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