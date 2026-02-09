ASF nu a emis un comunicat oficial

Noul președinte al Consiliului de Administrație este Vasile Alecsandru Strat, decan în cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), un nume care apare în declarațiile de avere ale unor lideri marcanți din PNL.

Deși ASF nu a emis un comunicat oficial, informația apare pe site-ul instituției, iar Vasile Alecsandru Strat a confirmat pentru HotNews.ro preluarea mandatului.

Data numirii: 23 ianuarie 2026.

Durata mandatului: 5 ani.

Funcția anterioară: Decan al Bucharest Business School (BBS) din cadrul ASE.

Împrumut pentru campania PNL

Numirea lui Strat atrage atenția prin prisma relațiilor financiare cu vârful Partidului Național Liberal.

Conform declarației de avere semnate la finalul anului 2024 de vicepremierul Cătălin Predoiu, Vasile Strat l-a împrumutat pe demnitar cu suma de 198.000 de lei (aproximativ 40.000 de euro).

Banii au avut o destinație politică precisă: contribuția lui Predoiu la campania electorală a PNL Prahova pentru alegerile parlamentare din 2024, în urma cărora acesta a obținut un mandat de senator.

Legătura dintre cei doi a fost intermediată de Tănase Stamule, coleg cu Strat la ASE (decan al FABIZ) și membru activ al PNL, fost consilier de stat în mandatul lui Ludovic Orban.

Explicațiile protagoniștilor

Întrebat despre această relație, Cătălin Predoiu a negat orice implicare în numirea lui Strat la FGA, susținând că relația lor este strict contractuală și a fost mediată de colegul de partid.

„Mi-a fost prezentat de colegul Tănase Stamule, nu am alte relații cu dânsul. Împrumutul a fost fără dobândă. A fost acordat și s-a restituit prin virament bancar și a fost declarat oficial. Nu cunosc subiectul numirilor în CA al FGA, sunt complet străin de acest subiect”, a declarat vicepremierul pentru HotNews.

La rândul său, Vasile Strat a confirmat versiunea, precizând că banii au fost restituiți în primele luni ale anului 2025, fără dobândă.

„Am ajuns să îl împrumut în urma unei discuții avute cu colegul meu Tănase Stamule”, a explicat noul șef al FGA. Profil de creditor

Vasile Alecsandru Strat pare să fie un creditor recurent pentru membrii PNL din mediul academic. Declarația sa de avere din iunie 2024 relevă un alt împrumut masiv, de 500.000 de lei, acordat chiar intermediarului Tănase Stamule în anul 2023.

Potrivit documentelor publice, noul președinte al FGA dispune de resurse financiare considerabile, având venituri anuale cumulate de peste 635.000 de lei în 2023 și multiple depozite bancare.

