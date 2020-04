De Daniel Ionașcu,

Bătrânii de peste 65 de ani, care nu au voie să iasă din casă din cauza restricțiilor militare, persoanele cu dizbilități și familiile monoparentale au acum la îndemână o nouă modalitate de a-și procura cumpărăturile necesare fără a se expune.

Antreprenorul Victor Iancu, 39 de ani, a lansat, împreună cu alți trei români, o platformă online prin care voluntarii pot ajuta persoanele vulnerabile în privința cumpărăturilor. Aceasta face legătura între voluntari și cei aflați în nevoie.

Pe lângă procurarea de alimente, voluntarii mai cumpără și medicamente pentru cei care au nevoie și pot plimba animalele de companie.

Serviciile platformei sunt disponibile în toată țara, inclusiv în comunități locale mici, unde alte inițiative de voluntariat nu sunt disponibile sau unde aplicațiile de livrare de alimente nu ajung.

Vecinultau.ro este un site care îți cere permisiunea de a afla locul în care te afli. Odată acordată această permisiune, cei care îl accesează pot fie să se înscrie ca voluntari, fie să caute ”vecini” care să le cumpere cele necesare.

Cei care au nevoie de serviciile voluntarilor trebuie să selecteze dacă au nevoie de alimente, medicamente sau plimbarea animalelor de casă.

Odată făcut acest lucru, trebuie să apese butonul ”Găsește un vecin”.

Ulterior, va apărea o hartă cu zona și numele voluntarilor disponibili pe o rază de 5 kilometri.

După aceea, trebuie selectat ”vecinul” preferat din lista afișată și sistemul va prezenta datele sale de contact, respectiv telefon sau email. Apoi e nevoie să fie contactat pentru cele necesare.

Atenție, doar transportul este gratuit, nu și cumpărăturile. Plimbările animalelor de companie sunt, la rândul lor, tot gratuite.

Rudele sau prietenii din alte localități sau aflați în străinătate și care sunt în imposibilitatea de a-i ajuta pe cei dragi pot lua legătura cu voluntarii din vecinătatea persoanelor în nevoie, pentru a le acorda asistență.

Spre exemplu, cineva din București poate face o comandă pentru părinții care locuiesc în localitățile din jurul Capitalei, dacă sunt disponibili ”vecini” din localitatea respectivă.

Concomitent, poate plăti inclusiv cel care organizează o comandă pentru alt beneficiar.

De săptămâna viitoare va fi disponibil și un număr de telefon, astfel încât comenzile să nu fie făcute doar online.

În doar două zile de la lansare, pe platformă se află activi 210 voluntari.

În București erau disponibili vineri seara 25 de voluntari, în Suceava 6, iar în Iași 10, în ultimul caz fiind vorba numai de femei.

”În București există multe alternative: Geeks for Democracy fac o treabă foarte bună, plus că există aplicații precum Bringo, Glovo etc.”, explică Victor Iancu.

Acesta spune că aplicația a fost gândită pentru a proteja voluntarii.

”Noi ne-am gândit că și pentru voluntar trebuie să fie un efort minim. Atunci când pleacă el din casă să își ia mâncare poate să facă cumpărături și pentru încă 1-2 persoane din vecinătate”, mai spune el.

Pe parcurs, vor apărea și funcții noi: magazinele de cartier se vor putea înscrie cu un număr telefon, astfel încât oamenii să le poată contacta pentru livrări. De asemenea, în hipermarketuri vor apărea afișe cu inițiativa, plus fluturași care să explice pașii necesari.

Antreprenorul precizează că a primit cereri pentru a organiza platforme similare și în Germania, Olanda și Italia.

După ce am lansat-o am primit din alte țări cereri. Vom angaja pe cineva pentru traduceri și apoi o să ne ocupăm de reprezentarea locală. Am primit cereri din Germania, Olanda, Italia. Sincer, a avut un succes mult mai mare decât mă așteptam. De când am început să stăm acasă în casă, am început să lucrăm mai mult ca înainte.

Victor Iancu: