Conform sondajului, în cazul organizării alegerilor prezidențiale în Ucraina în viitorul apropiat, Volodimir Zelenski ar câștiga turul întâi cu 21,6% și ar intra în turul doi cu fostul comandant-șef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, creditat cu 20,9%. În schimb, președintele ucrainean ar pierde categoric în turul doi, fiind cotat cu 36%, față de 64% pentru Zalujnîi, în prezent ambasador al Ucrainei în Marea Britanie.

Un alt candidat cu șanse este considerat șeful spionajului militar ucrainean, generalul Kirilo Budanov. Dacă ar candida Zelenski și Zalujnîi, Budanov ar fi eliminat din turul întâi cu 6,4%, pe poziția a treia. În schimb, dacă l-ar avea contracandidat doar pe Zelenski, ar ajunge în turul doi și ar învinge cu 56%.

Sondajul a fost realizat în perioada 12-18 decembrie, pe un eșantion de 2.000 de respondenți din diferite categorii de vârstă și sociale.

Ucraina ar fi trebuit să organizeze alegeri prezidențiale în primăvara anului 2024, dar scrutinul a fost amânat din cauza legii marțiale instituite în urma lansării invaziei ruse la scară largă.

În timp ce Vladimir Putin este acuzat că elimină posibili contracandidați, fraudează procesele electorale și inventează fel și fel de tertipuri pentru a le influența în favoarea sa, Kremlinul se leagă de legitimitatea lui Zelenski pentru a amâna încheierea unui posibil acord de pace.

De fapt, Kremlinul își dorește să impună un regim marionetă la Kiev, dacă nu obține capitularea Ucrainei, dar, în caz de alegeri, atât Zalujnîi, cât și Budanov reprezintă variante greu de digerat pentru regimul din Rusia.

Valeri Zalujnîi este văzut ca un erou în țara sa după ce i-a respins pe invadatorii ruși pe o linie de front stabilizată la sud-estul Ucrainei, în timp ce Kirilo Budanov este considerat creierul multor operațiuni care au expus slăbiciunile armatei ruse. Cel din urmă a fost vizat de mai multe tentative de asasinat plănuite de serviciile secrete rusești.

Rada Supremă, forul legislativ al Ucrainei, examinează în prezent un cadru prin care s-ar putea organiza în condiții de război. Punctul 18 al planului de pace negociat între Kiev și Washington prevede ca „Ucraina să organizeze alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului”. Volodimir Zelenski (47 de ani) a anunțat deja că nu va candida la un nou mandat de președinte. De cealaltă parte, Vladimir Putin (73 de ani) se află de 26 de ani la putere și intenționează să rămână la Kremlin cel puțin până în 2036.