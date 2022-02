Eugenia Șerban a învins cancerul ginecologic și cel de sân, iar acum și-a reluat viața. Le-a mulțumit mereu medicilor și prietenilor care i-au fost alături în perioadele cele mai grele din viața sa. Acum, actrița merge regulat la medic, face unele controale pentru a vedea dacă se simte bine.

Invitată recent în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, Eugenia Șerban i-a spus prezentatoarei Adela Popescu că viața ei a revenit la normal, însă a făcut unele schimbări.

„Credeam atunci că viața mea se va schimba radical. Nu s-a schimbat, în momentul în care am revenit, am revenit la viața dinainte, la fel de tonică, de muncitoare. Pe mine această boală m-a învățat să nu mai stresez din orice, să las lucrurile să se rezolve în ritmul lor. De asemenea, am mai învățat că trebuie să mă bucur mai mult de fiecare clipă importantă din viața mea”, a dezvăluit actrița la Pro TV.

Totodată, actrița a mărturisit că s-a apropiat mai mult de Dumnezeu, acum e mai credincioasă. „M-am împrietenit din nou cu Dumnezeul meu, pe care eram atunci supărată, și da, am învățat că El nu poate să-mi dea mai mult decât poate organismul meu să ducă. Și atunci stresul trebuie îndepărtat cât putem noi de mult”, a mai adăugat Eugenia.

Cu ce se ocupă acum Eugenia Șerban

Actrița Eugenia Șerban e consiliera pe probleme culturale a lui Cristian Popescu Piedone. Pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 5 a apărut anunțul oficial al intrării actriței în echipa lui Piedone.

„Primarul sectorului 5, Cristian Victor Popescu Piedone, își consolidează echipa personală. Începând de astăzi, din echipa sa de consilieri, face parte și cunoscuta actriță Eugenia Șerban, ea urmând să ofere edilului consultanță pe probleme culturale, inclusiv în ceea ce privește activitatea Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache – instituție aflată sub autoritatea administrativă a Consiliului Local al Sectorului 5.

Mă bucură faptul că locuitorii sectorului 5 vor putea beneficia de talentul și expertiza unui actor de talia Eugeniei Șerban. Așa cum știm cu toții, ea este o învingătoare! Iar proiectele pe care le vom pune în practică împreună nu vor putea fi decât de succes pentru membrii comunității sectorului 5”.

