Viața lui s-a răsturnat într-o clipă. Povestea fotbalistului care a fost nevoit să învețe din nou să meargă și să vorbească. „Creierul meu era o bombă cu ceas”

Dominic Matteo a fost un luptător pe teren. Pentru el, fotbalul nu era un simplu joc, ci o luptă. La fel a fost viața lui. De la început, de când a fost dat spre adopție de mama sa Margaret, care avea doar 17 ani atunci, și până astăzi, la peste patru ani de la șocul ce l-a afectat cumplit. Cancerul.

Dalglish. Liverpool. Și vârf cu Leeds în Ligă

Descoperit de Kenny Dalglish, legendarul atacant al lui Liverpool, la juniorii unei echipe mici, de amatori, Birkdale United, într-un orășel Southport aflat la 27 de kilometri nord de Liverpool, Dom a ajuns la doar 10 ani în academia faimoșilor The Reds. Și primii opt ani ai carierei de profesionist, cu excepția unei scurte perioade de câteva luni în 1995, când a fost împrumutat la Sunderland, s-au legat de Anfield Road. De Liverpool. De culoarea roșie.

Totuși, punctul culminant l-a atins la Leeds. Mijlocaș, apărător de forță, Matteo s-a transferat în august 2000, debutând împotriva lui Milan, la 1-0 în Ligă, și a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Leeds în acel fantastic sezon european, încheiat cu o semifinală de Champions. Fără golul lui, la 1-1 cu Milan pe San Siro, în ultimul meci al primei faze a grupelor, Leeds nu ar fi avut un punct peste Barcelona și nu s-ar fi calificat mai departe. Un gol cu capul, de ținut minte acest amănunt.

Recomandări SUA își schimbă planul de război pentru Ucraina și nu mai cred, deocamdată, că forțele Kievului pot recupera din teritoriile pierdute

În 2002, după plecarea lui Rio Ferdinand la Manchester United, a devenit căpitanul lui Leeds, alt moment important pentru el. Doi ani mai târziu, a părăsit „Elland Road” și nimic nu a mai fost la fel. Au urmat Blackburn și Stoke City, cu punct final în 2009, după ce jucase și de șase ori pentru naționala Scoției, între 2000 și 2002.

„Aș fi putut fi în acel avion spre Singapore. Aș fi fost mort”

După retragere a mai trecut un deceniu fără niciun semn că ar fi avut probleme de sănătate. Apoi, dintr-odată, în noiembrie 2019, la 45 de ani, semnele l-au asediat. A început să vomite, i se punea un văl pe ochi, durerile de cap au apărut din senin, multe, a avut și un accident rutier minor.

Totul l-a făcut să se îndrepte spre spital. Avea nevoie de o rezonanță magnetică, a programat-o inițial după un meci al legendelor lui Liverpool, pe care ar fi trebuit să-l joace în Singapore. Șansa lui: partida demonstrativă s-a amânat. „Aș fi putut fi în acel avion spre Singapore. Aș fi fost mort”, a spus el recent într-un interviu pentru The Times.

Au fost aproape să-l piardă. Operația de zece ore l-a salvat. Și radioterapia

A ajuns mult mai devreme la spital, în Leeds. RMN-ul a descoperit o tumoare cerebrală rară și gravă, care trebuia extirpată imediat. Înaintea operației, era tot mai rău. Nu mai vedea, nu mai putea merge. A leșinat…

Recomandări INTERVIU. Cum se schimbă bucătăria românească. Drumul de la mâncărurile tradiționale, trecând prin „pizza cu jumări și murături”, până la farfuriile spectaculoase ale noului val local

„Se putea întâmpla în orice clipă, creierul meu era ca o bombă cu ceas. Simțeam că îmi explodează capul. Am orbit la un moment dat, din cauza presiunii asupra creierului. A fost înfricoșător”, și-a amintit el.

Soția lui, Jessica, profesoară de dans, a fost chemată urgent: „Vino repede, nu e bine deloc!”. Medicii s-au temut că îl vor pierde. „Singurul gând era: Fii sigură că el realizează că ești acolo înainte să dispară”, a mărturisit Jess în The Guardian.

Miraculos, doctorii l-au salvat. Intervenția chirurgicală a durat zece ore și i-au îndepărtat 90-95% din tumoare. Radioterapia, luni de durere, de suferință, a lovit ultimele rămășițe ale cancerului.

Fotografia postată de Dom la acea vreme, cu toată partea din spate a capului cusută, e teribilă. Cicatricea îi va aminti mereu prin ce a trecut.

„Am jucat întreaga carieră cu tumoare pe creier”

Matteo a făcut ochii mari când a aflat că, foarte probabil, avea tumoarea de patru decenii, din copilărie. „Practic, am jucat întreaga carieră cu tumoare pe creier. Aș fi fost un fotbalist decent fără ea”, s-a amuzat Dominic. 372 de meciuri în total în toate competițiile, dintre care 276 în Premier League, la Liverpool, Leeds și Blackburn.

Recomandări RISE Project: Profesor de la Jurnalism, acuzat de mai multe studente de hărțuire. „Ți-e frică că nu ai nicio șansă de succes în fața lui și ți-e frică de ce ți s-ar putea întâmpla”

Recuperarea a fost lungă și dificilă. Nu mai putea să meargă, să vorbească, să citească. A luat-o de la capăt. „Pur și simplu, îmi pierdusem toate abilitățile. Am uitat cum se fac lucrurile. Învață asta, învață aia. A fost oribil, greu și frustrant. Până la urmă, mi-am revenit și chiar destul de bine. Sportul mi-a permis să merg mai departe”, crede el.

A fost externat de-abia după ce medicii și-au dat seama că Matteo se poate descurca să facă lucrurile de bază.

Mesajul tulburător de la Kenny Dalglish

Cei de la Liverpool și Leeds. foști colegi, actuali jucători, antrenori, l-au sprijinit din prima clipă și încă îi sunt alături. David OLeary, pe care l-a avut manager la Leeds, Steve McManaman, Robbie Fowler și Neil Ruddock, ex-coechipieri la Liverpool, au fost printre cei ce l-au susținut permanent.

„Fotbalul e în spatele meu. Sincer, nu mă așteptam să fiu plăcut de atâția oameni. Nu mă gândeam nici că mă urăște cineva, totuși… Liverpool și Leeds m-au ajutat cel mai mult. Liverpool a condus totul”.

Kenny Dalglish, persoana la care ține enorm și care l-a descoperit în fotbal, i-a transmis un mesaj tulburător: „Prietene, crezi că tu ai probleme? Gândește-te la soție, la familie!”.

Jessica, Luca, băiatul lor în vârstă de 10 ani, și cele două fiice ale sale dintr-o altă relație. Ei sunt familia lui.

De Jess s-a îndrăgostit când juca la Leeds. Ulterior, s-au despărțit, ambii au fost căsătoriți, dar s-au regăsit și sunt unul lângă altul și astăzi.

Regretă greșelile trecutului. Nopți de băutură, bani pierduți la pariuri

La aproape 50 de ani (îi va împlini pe 28 aprilie), după o asemenea experiență, Matteo a realizat și greșelile făcute de-a lungul timpului. A băut prea mult, s-a pierdut în lumea pariurilor…

„Mă trezeam că e 4 dimineața după o noapte de băutură”, admite Dominic. La fel, dependența de pariuri. Se adunaseră datorii imense.

„Bizar e că am pierdut o mulțime de bani, dar am și câștigat. Întotdeauna știi însă că pierderile vor fi mai mari decât câștigurile. Nimeni nu câștigă, asta e realitatea. Nimeni nu bate bookmakerii. Și ajunsesem să am datorii mari”. S-a speculat în presa engleză că avea un milion de lire sterline pe minus și că miza și 200.000 de lire o dată.

„Încă mi-e rușine față de familie. A fost o perioadă de autodistrugere, dar îi distrugeam și mai mult pe cei din jur, pe ai mei. A fost îngrozitor și, privind în urmă, îmi pare rău. Jess a suferit. Familia și prietenii au suferit”, a regretat Dom în interviul pentru The Times.

12 pastile pe zi și RMN la fiecare șase luni

Toată suferința lui, toate problemele, dependențele au rădăcinile în copilăria sa dificilă. Însă a vrut să-și cunoască mama care l-a abandonat după naștere. Maggie are 66 de acum. A povestit cum se uita la meciurile lui și nu știa că e fiul ei. Stephen, așa cum îl botezase, era Dominic Matteo. Se întâlnește constant cu ea în ultima vreme. Încă un obstacol depășit.

Comentează la Leeds United TV, lucrează la stadionul „Elland Road”, e analist uneori la Sky Sports. Ține discursuri motivaționale pentru cupluri împreună cu soția sa.

Nu mai vede bine cu ochiul drept, de aceea nici nu mai poate șofa, ia 12 pastile în fiecare zi… Neuitând să repete RMN-ul odată la șase luni.

„Nu ne dorim decât ca rezultatele testului să iasă negative”, spune Jessica. Fiecare veste bună e un pas înainte. Pentru el. Pentru ei.

Dominic Matteo, după operația din noiembrie 2019. Fotografie postată de el pe social media.

Foto principală: Dominic Matteo/Instagram

Urmărește-ne pe Google News