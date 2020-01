De Ana Hațeg,

Aidan Jackson, în vârstă de 17 ani, vorbea online cu un jucător american, când a suferit un atac, iar tânăra de la celălalt capăt al convorbirii a înțeles că lucrurile sunt grave.

Prietena sa, Dia Lathora, în vârstă de 20 de ani, din Texas, a alertat poliția din Marea Britanie, iar părinții tânărului, care era în casă, au aflat ce se întâmplă abia în momentul în care poliția le-a bătut la ușă.

Caroline și Steve Jackson au mers la etaj și și-au găsit fiul „extrem de dezorientat”.

„Eram acasă, uitându-ne la televizor, iar Aidan era la etaj în camera lui. Am văzut două mașini de poliție afară, cu semnalele luminoase pornite. Am presupus că sunt în zonă dintr-un alt motiv și apoi au bătut la ușa noastră. Ne-au spus că în casă există o persoană inconștientă. Le-am spus că nu am sunat pe nimeni și el ne-au explicat că apelul a fost făcut din America. M-am dus imediat să îl verific pe Aidan și l-am găsit extrem de dezorientat”, a povestit Caroline Jackson, potrivit BBC News.

„Suntem extrem de recunoscători pentru ceea ce a făcut Dia și în același timp șocați de faptul că noi eram în casă și cu toate astea nu știam ce se întâmplă”, a adăugat mama adolescentului.

„Dia a avut adresa noastră, dar nu a avut niciun număr de contact, așa că a fost uimitor că a reușit să obțină ajutor de la distanță”, a concluzionat femeia.

