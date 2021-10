Mohammad Murad este unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România, sosind în țara noastră în urmă cu aproape patru decenii, în 1982. Libanez la origini, Murad a lăsat medicina spre a deveni investitor în domeniul hotelier și ca patron al unui mare lanț de fast-food, pornind în business imediat după Revoluția din 1989. Practic, a introdus substantivul „șaorma” în lexicul românesc, dar și conceptul de all inclusive în hotelurile sale de pe Litoral. „Dau o notă între 7,5 și 8 hotelurilor mele. Aș vrea mai mult, eu visez la 10, dar mai avem mult de lucru”, a apreciat omul de afaceri.

„Știu că sunt născut în 1964, nu știu ziua”

Președinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Murad a cochetat și cu politica, a candidat anul trecut pentru a deveni primarul Mangaliei.

Invitat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, libanezul a explicat de ce a evitat întotdeauna să vorbească despre vârsta sa reală. „Nu mi-am ascuns niciodată vârsta. Nu știu cu exactitate data nașterii, știu anul, dar nu și ziua. Prima dată am aflat când e ziua mea conform actelor a fost când aveam 20 de ani. E greu să faci ziua de naștere la 9 copii în casă. Știu că sunt născut în 1964. Ziua nu o știu, că era o problemă de școală. Copiii nu puteau intra decât dacă aveau 5 ani împliniți și atunci părinții trebuiau să „mărească” copilul să intre mai devreme la școală ca să câștige timp”, a explicat Murad, care este născut în zodia Fecioarei. Pe 7 septembrie, conform datelor oficiale din cardul de identitate.

A venit în România să studieze medicina la Iași și să devină doctor, la dorința propriului tată. Omul de afaceri a dezvăluit cât a plătit ca să facă școala în România. În Epoca de Aur, conform cifrelor neoficiale, au fost jumătate de milion de studenți arabi, veniți la studii, o adevărată sursă de valută pentru regimul condus de Nicolae Ceaușescu. „Am plătit în jur de 40.000 de dolari pentru 7 ani de Medicină. Era aproximativ 4.000 de dolari pe an, plus alte taxe mai mici. Acesta a fost costul pentru a deveni medic, dorința tatălui meu”, a dezvăluit Murad.

A profesat însă foarte puțin la Spitalul Colentina.

A participat și la Revoluția din 1989!

„M-am bucurat pentru bucuria oamenilor. Eram un student, nu aveam pic de responsabilitate. Am fost printre primii care au ajuns în locul de unde a plecat Ceaușescu, lângă Hotelul Athenee Palace (n.r. – fostul sediul al Comitetului Central, actualul Palat al Ministerului de Interne), la ora 11 fără 20 fix. Le-am spus celor de lângă mine să mergem să luăm Televiziunea Română, pentru că de acolo putem filma pentru oameni. Am citit în istorie despre revoluții, știam ce se poate întâmpla în astfel de momente. Și ne-am dus la TVR, am fost în primele mașini ce-au ajuns acolo. Am pus întrebarea, celor de lângă mine: „Dacă acum îl găsim?! O să zică: „Înțeleg acum că românii fug după mine, dar voi, arabii, de ce?”. M-am întors la cămin, pentru a afla a doua zi că vinovații am fi noi, arabii, eram considerați teroriști. A fost o întâmplare frumoasă pentru mine, mă bucur că am trăit-o, îmi pare rău pentru cei ce au murit și pentru haosul creat”, a mărturisit Murad.

Anunțul din România Liberă

Practic, de acolo a început ascensiunea lui. „Mi-am dat seama că totul se va schimba în România. Iar pe 31 decembrie 1989 am dat anunț în ziar, în România Liberă, în care am spus că vreau să cumpăr un apartament în București, erau ieftine. Și am cumpărat 5 apartamente la 1.500 de dolari bucata”, a mai povestit omul de afaceri.

„În 1993 m-am transformat din bișnițar în om de afaceri. Apoi, am citit să învăț de management, ce înseamnă firmă, directori. La mine acasă e altă cultură, totul e pe cash. Aici, e pe hârtie, cu contabil. Am avut în viața de student momente când luam o cămașă de aici și-o vindeam acolo, dar în rest am fost un student normal. Nu e nicio rușine că am fost bișnițar, important e să nu rămâi acolo”, a explicat omul de afaceri.

Avere de peste o sută de milioane de euro

Averea sa este estimată conform ultimului top Capital, la 150-160 de milioane de euro, cu hoteluri pe Litoralul românesc, în Mamaia. Olimp și Jupiter, plus afaceri uriașe în imobiliare. „Dacă simt o afacere, o fac. Am început de la 50 de dolari! Am luat țepe multe, una chiar zilele trecute. Mi-e și rușine să o spun, deși nu e secret. Am luat o țeapă de 6 milioane de dolari, de la un prieten, care e mare om de afaceri în România. Asta e cea mai mare țeapă”, a spus businessmanul, care era să intre în colaps cu ocazia crizei mondiale din 2008. „Am pierdut foarte mult, aveam multe investiții în derulare. Dar am avut noroc, am găsit înțelegere la bănci, spre deosebire de alții. Succesul se obține și cu emoție, și cu lacrimi de bucurie, de oboseală, și cu palpitații”, a spus el.

