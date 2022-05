Viața unui olandez mutat cu inima îndoită acum doi ani în România: „Credeam că sunteți ca rușii, mânioși și că nu vă plac arabii”. O rugăminte pentru guvernanți

Anass Achahbar, 28 de ani, este decarul celor de la Sepsi, omul care filtrează jocul ofensiv al formației din Sfântu Gheorghe. A ajuns în România chiar înainte de pandemie, nu neapărat cu inima îndoită, dar neavând așteptări prea mari. Reclama negativă din exterior a României își pusese amprenta asupra mijlocașului crescut la Feyenoord Rotterdam.

Olandez, cu origini marocane, Anass a fost o mare speranță a fotbalului batav, multiplu campion la juniori, unul dintre golgheteri la Campionatul European U19 din 2013.

Și-a luat și soția la Brașov, acolo locuiesc majoritatea străinilor care evoluează pentru Sepsi, a ajuns să aprecieze foarte mult viața din România. Are un băiețel de un an și jumătate, soția va naște în iulie o fetiță. Doar de doi ani în această țară, fotbalistul a atras atenția, și el, asupra unor probleme interne, sesizabile de către orice român, în fond. Anass nu s-a sfiit să facă un apel la adresa guvernanților români, în cadrul interviului acordat Libertatea!

„Știam doar că e aproape de Turcia”

Libertatea: Anass, ce știai despre România până să ajungi aici chiar înainte de pandemie?

Anass Achahbar: Chestii basice. Hagi, Steaua, aia veche, nu cea de acum din Liga 1, cea care a câștigat Champions League, cam atât.

– Despre fotbal, dar despre țară?

– Știam doar că e aproape de Turcia, fiindcă am fost de câteva ori în vacanță în această țară. Nu știam foarte multe despre această zonă a Europei, cu toate că voiam să vin în vacanță în România sau Bulgaria. Îmi place să călătoresc.

Recomandări „Ceream de la ucraineni o bucățică de pâine. Dar ei ne spuneau să mergem la dracu”. O publicație rusească arată cum nu era pregătită Moscova pentru războiul în care a fost băgată de Putin

– Bănuiesc că nu auzisei lucruri prea frumoase despre România, așa e?

– Da, exact, lucruri negative, de aceea nu am avut așteptări prea bune când am ajuns. Dar eu sunt obișnuit cu greul, sunt arab, musulman, părinții mei au origini marocane, știu cum este să fii împins la colț. Chiar vorbeam cu soția, înainte de a sosi în România: „Vom merge și vom vedea acolo ce și cum!”. Și-am ajuns la Brașov, unde trăim, am descoperit un oraș pe gustul nostru, liniștit, cu oameni buni, am fost surprins și eu de atâtea lucruri pozitive.

„Nu pricep de ce mulți vorbesc România de rău”

– Cum vezi România după doi ani de conviețuit în această țară?

– Am văzut că e o țară frumoasă, cu oameni prietenoși, cărora le place să se converseze, care au gânduri bune. Mie îmi place mult de români. S-au comportat mereu bine cu mine, cu soția mea. Avem un băiețel de un an și jumătate, soția e însărcinată acum a doua oară, va naște în iulie.

– Ai observat diferențe mari între România și Olanda?

– E greu să dai tot timpul de oameni buni, mai ales că lucrezi pentru bani. Dar în România oamenii sunt buni. Nu pricep de ce mulți în Europa vorbesc România sau pe români de rău. Părerea mea, sinceră, este că România este o țară aproximativ ca Olanda.

Recomandări DOCUMENTE. Avocații lui Mario Iorgulescu susțin că a avut leziuni pe creier înainte de a provoca accidentul mortal. Judecătorii spun că pot fi de la cocaină

„Poți conduce fără frica bombelor”

– Ești tu prea gentil. Sunt probleme cu infrastructura, cu drumurile, plus altele.

– Serios. Nu e ca în Africa, totuși este Europa. Poți conduce normal, fără a avea teamă de vreo bombă sau mai știu eu ce capcane. OK, poate fi și mai bine, dar în niciun caz nu e rău.

– Apropo, te sperie războiul din Ucraina vecină?

– Nu mă uit la știri sau să citesc despre asemenea subiecte, așa că… Sunt ocupat cu viața mea și nu cred că aș putea eu schimba cu ceva. Doar la început am citit câte ceva despre subiect, îmi doresc să fie pace, să fie liniște, pentru că oamenii suferă. E între ei acolo, nu știu ce să zic mai multe, pentru că nu știu.

De la cașcavalul pane la munții minunați

– Ce-ți place cel mai mult în România?

– (râde) Cașcavalul pane, cu ceapă. Nu beau vin, așa că merge foarte bine și cu apă. Nu știu cine a inventat această mâncare, dar e top. România are multă mâncare bună. Apoi, îmi place mult natura din România, munții sunt extraordinari. Și familia mea a venit din Olanda la schi, am mers și eu, chiar îmi place zăpada și iarna. Este oribil să joci fotbal pe un teren înghețat sau la minus 15 grade Celsius, dar un peisaj cu zăpadă, să te joci cu familia, e ceva minunat. Oricum, prefer vara mai mult, soarele, marea, dar îmi place ceea ce am găsit în România, la munte.

Recomandări De ce Republica Moldova nu e Ucraina și Transnistria nu este Donbas?

Bucurându-se de zăpadă

– Care este locul tău preferat în România?

– Sunt mai multe, cred că, totuși, Cluj Napoca este pe stilul meu. Bucureștiul e frumos, dar prea aglomerat. Brașovul e frumos, Clujul e ca un frate mai mare al lui, oricum, acest oraș nu e atât de aglomerat ca Bucureștiul.

– Ce apreciezi cel mai mult la români?

– Bunătatea, prietenia, faptul că sunt oameni deschiși. Nu mă așteptam să fie atât de buni! Da, nu aveam mari așteptări. Credeam că, fiind Rusia atât de aproape, românii sunt precum cei de acolo, mânioși, că sunteți oameni cărora nu le plac arabii. Apreciez modul cum românii mă tratează pe mine și pe familia mea.

„Am văzut diferențe mari între diverse orașe”

– În țara ta ai avut probleme, arab, musulman fiind?

– Acolo e diferit. În țara mea, e OK, dar eu petrec mult timp cu familia și cu prietenii mei, nu interacționez prea mult cu alți oameni.

– Ce nu-ți place în România?

– Guvernul ar trebui să ajute mai mult această țară să se dezvolte mai repede. Am văzut diferențe mari între diverse orașe, unele sunt bine, altele sărace, nu cred că e normal să fie asemenea diferențe. Apoi, drumurile. Le ia o eternitate să termine o șosea! De ce ia atât de mult să finalizeze un drum?! Pe bune, nu e Africa aici. România are un cadru natural extraordinar, munții sunt la nivelul celor din Austria și Elveția, însă se ajunge greu la ei! Pe bune, Guvernul ar trebui să lucreze mai mult pentru România, există un potențial uriaș aici.

– Muzica românească ce impresie îți face?

– Știu că mai pun colegii în vestiar, dar nu e pe gustul meu.

GSP.RO Filmarea asta i-a distrus cariera. ”Totul s-a întâmplat imediat”. Ce conţinea filmuleţul. Activitatea e interzisă minorilor

Playtech.ro REVOLTĂTOR! Ce boală a trecut, de fapt, Elena Udrea în cererea de detenție într-o închisoare specială. Mii de români o au, dar nu se....

Observatornews.ro Bătaie cu bâte, pumni și picioare, într-un parc pentru copii din Baia Mare. Mai mulți tineri s-au răfuit sub privirile îngrozite ale micuților care se jucau

HOROSCOP Horoscop 7 mai 2022. Gemenii au parte de o zi cu un potențial major, dar trebuie să acorde importanța cuvenită celorlalți

Știrileprotv.ro ULTIMĂ ORĂ! Ucraina a impus restricţii la exporturile de cereale spre România. Detalii

Orangesport.ro Plecată din România în Ucraina, vedeta i-a enervat pe oameni cu "obrăznicia" sa într-un restaurant din Kiev. Ce le-a putut spune: "A urmat conflictul"

PUBLICITATE O persoană are între 12.000 și 60.000 de gânduri pe zi și că 2 din 5...