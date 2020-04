De Cristian Burcioiu,

Parte a acestui tablou toscan este și Irinel L., un român care, de 12 ani, trăiește în Italia și care acum încearcă să se adapteze noii vieți.

Din data de 14 aprilie, autoritățile italiene au relaxat măsurile de izolare. Cum se traduce această decizie? Au fost deschise anumite firme mai mici, precum librăriile, magazinele care vând articole pentru copii, dar și cele care au ca obiect de activitate amenajările interioare – printre care și cea lui Irinel, care, după multă vreme, și-a reluat lucrul.

Primii clienți după carantina totală: bătrâni de 90 de ani care l-au invitat în casă, la cafea

”Eu mă ocup, printre altele, și de amenajări de grădini. Zilele trecute am fost pentru prima oară după carantină la niște clienți. Erau niște oameni foarte în vârstă. Cred că aveau undeva în jurul a 90 de ani. M-au primit cu căldură, m-au invitat la cafea, în casă. Nici vorbă de măsuri de precauție față de alte persoane. Nu erau speriați câtuși de puțin. Eu m-am protejat tot timpul cu mască, am ținut cont de anumite reguli de protecție, așa că i-am refuzat politicos. Am un copil acasă…”, povestește Irinel cum a fost prima lui zi de muncă în Florența de după carantina totală care s-a întins aproape șase săptămâni.

La intrarea în magazine, agenții de pază verifică tuturor toscanilor temperatura corporală

Italienilor li se verifică temperatura la intrarea în magazinele mari

Toscanii, spune românul, sunt precauți când se află în locurile publice, dar nu par speriați. Respectă regulile impuse de autorități. Poartă masca, devenită un accesoriu aproape indispensabil (n.r. unele magazine oferă cinci măști fiecărui client, mască ce la farmacii costă un euro), păstrează distanța socială atunci când e cazul, stau chiar și cu orele la cozi uriașe formate în fața magazinelor fără să producă vreo busculadă sau să iște vreun scandal.

Bătrânilor li se permite, indiferent de oră, să intre peste rând în orice magazin. Nu înainte de a li se verifica temperatura corporală, ca fiecărui toscan ce vrea să intre, la rându-i, pentru cumpărături în magazinele mai mari.

Locuitorii din Florența stau la cozi formate în fața farmaciilor pentru a-și procura medicamente sau echipamente de protecție

Localnicii așteaptă cu orele în fața magazinelor pentru a putea intra la cumpărături

”Am stat mai bine de cinci ore la o coadă să-mi cumpăr alimente pentru Paște”

”Cei mai mulți dintre localnici nu sunt speriați de virus. Când merg în casele lor să lucrez, îi găsesc relaxați. Pe stradă, e altceva. Se conformează regulilor de distanțare socială. Poartă măști, țin distanța, au la ei declarația în baza căreia au ieșit din casă. Respectă toate regulile impuse. Inclusiv statul la cozile care se formează la intrarea în magazine. Fie alimentare, fie non-alimentare. Eu, de sărbători, am stat mai bine de cinci ore la o coadă să-mi cumpăr alimente pentru Paște” povestește românul.

”Altă dată, am stat două ore să iau trei fire de roșii, ca să le sădesc. Mâncare e, rafturile sunt pline, dar în magazine se intră controlat și coada mare se formează afară. Cozi sunt peste tot: la mâncare, la țigări, la chioșcurile de ziare. Oriunde. Deja ne-am obișnuit să pierdem ore întregi ca să putem cumpăra ceva…”, adaugă Irinel care locuiește în cartierul 2 al zonei florentine Lecure.

În așteptarea autobuzelor, locuitorii orașului Florența – echipați cu mănuși și mască -, păstrează distanța socială de doi metri

Polițiștii completează declarațiile pe propria răspundere ale toscanilor

Nu există restricții orare în ceea ce privește deplasările prin Florența sau în regiunea Toscana, însă ele trebuie justificate, iar controalele polițiștilor sunt mai mult de rutină.

Când cineva are declarația pe propria răspundere incompletă, scrisă incorect sau nu o are, polițistul nu recurge imediat la amendă. Evaluează situația și îl ajută pe cetățean să o completeze. Au existat cazuri, spune Irinel, când chiar omul legii a scris-o folosind datele de identificare oferite de respectiva persoană.

” Polițiștii sunt răbdători și amabili. Amenzile se dau doar în cazuri mai grave. Când umbli noaptea fără motiv sau când vrei să te deplasezi dintr-un județ în altul sau dintr-un oraș în altul. Și asta pentru că este interzis să părăsești localitatea în care te-a prins carantina. Numărul polițiștilor de pe străzi a mai scăzut după ce s-au relaxat măsurile de distanțare socială. Rar opresc lumea pentru legitimări, dar se fac filtre unde există informații că sunt zone cu potențial mare de infectare”, explică Irinel cum se implică polițiștii italieni în această poveste.

Un echipaj medical de pe ambulanță își pregătește costumele de protecție pentru a putea prelua un bolnav cu COVID-19

Prețul mâinii de lucru a scăzut, iar unele servicii au dispărut complet

Însă cel mai mare dușman al celor care trăiesc în Florența nu pare a fi coronavirusul, ci criza economică. Prețul mâinii de lucru a scăzut substanțial, iar unele locuri de muncă, precum cele de îngrijitoare la domiciliu, de femei care fac curățenie în case sau bone, au dispărut brusc. Cel puțin pentru moment. Școlile sunt închise, lumea stă acasă, așa că fiecare s-a apucat, de voie, de nevoie, să facă ceea ce până mai ieri făcea o persoană plătită.

Irinel, la lucru, în timp ce sădește plante în curtea unui client. În funcție de situație, românul în vârstă de 36 de ani se protejează cu mască

”Acum, toscanii se ocupă singuri de copii, își îngrijesc părinții sau bunicii, își zugrăvesc sau își repară, așa cum știu, câte ceva prin casă, prin grădină. Rar mai apelează la mână de lucru pentru așa ceva. Își cumpără de la magazine de bricolaj ce au nevoie și se pun pe treabă. Oricum, mâna de lucru, și așa necăutată, a scăzut brusc cu câțiva euro pe oră. Bonele nu mai au de lucru. Și soția mea a pierdut câteva locuri de muncă pentru că familiile respective nu o mai cheamă la curățenie. Am pierdut vreo 700 de euro numai de aici…În construcții e și mai rău, totul e la pământ. Contracte aflate în derulare sau chiar finalizate nu se mai plătesc. Ți se spune în față ”nu am bani!”. Ce să faci? Iei cât îți dă, dacă îți dă, și aștepți restul. Când o veni…”, întregește Irinel L. tabloul noii vieți pe care o trăiește alături de italieni.

Statul italian oferă sprijin financiar micilor întreprinzători

În toată această poveste, statul italian nu e doar un martor pasiv. Chiar dacă motoarele economiei sunt, cel mult, doar în viteza întâi, italianul primește deja sprijin financiar. Amânarea plăților unor taxe, susținere financiară pentru firmele mici, pentru muncitorii independenți și autonomi, reduceri substanțiale, aproape la jumătate din prețul inițial, la produsele alimentare, dar și oferte generoase pentru vacanțele făcute în Italia. Totul pentru ca italianul să resimtă cât mai puțin șocul economic provocat de pandemia cu coronavirus.

Magazinele alimentare oferă reduceri chiar și de 40 la sută

Tichetele de masă, în valoare de 430 de euro, la care se adaugă un bonus de 15 la sută din valoare oferit de magazinele alimentare fac parte din pachetul social

Mâncarea s-a ieftinit aproape la jumătate în timpul pandemiei

”Pentru luna martie, am primit un ajutor de 600 de euro plus tichete de masă în valoare de 430 de euro (n.r. 43 de tichete în valoare de 10 euro fiecare). La tichete, se mai adaugă un spor de 15 la sută, adică încă vreo 65 de euro, din partea magazinelor. În plus, mâncarea s-a ieftinit cu până la 40 la sută. Sunt reduceri mari prin rotație la fiecare aliment. Azi la cașcaval și brânză, mâine la ulei și măsline, poimâine la carne și bulion și tot așa…

Reduceri și pentru vacanțele petrecute în Italia. Doi la preț de unul

Înainte, un coș cu alimente mă costa în jur de 120 de euro săptămânal. Acum, în pandemie, dau 90 de euro. În aprilie vom primi, se spune, 800 de euro ajutor și tichetele de masă. Statul a luat în calcul și banii de chirie și ne ajută cu 300 de euro lunar. Dar și vacanțele în Italia, reduse la jumătate. Merg doi, plătește unul. Trebuie doar să facem o cerere din care să rezulte că am avut încasări mai mici față de perioada similară a anului trecut (n.r. ianuarie- aprilie 2019)”, explică Irinel cum încearcă statul să le facă italienilor mai ușoară noua viață.

