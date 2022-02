Viața unui rus mutat în iarna anului trecut în Transilvania: „Dacă te afunzi în istorie, românii au mult mai multe în comun cu rușii decât cu alte țări occidentale”

Evgheni Shlyakov este unul dintre puținii fotbaliști ruși care s-au aventurat la o experiență în afara granițelor celei mai întinse țări de pe glob. Fundașul stânga a semnat cu UTA la începutul lui ianuarie 2021 și a devenit imediat o piesă importantă pentru arădeni. După ce a evoluat în primele două ligi din Rusia, Evgheni a dorit să joace în străinătate și a ales să vină în România.

Apreciat pentru evoluțiile în tricoul „textiliștilor”, rusul a mărturisit că a profitat de timpul liber pentru a vedea câteva locuri frumoase din România, alături de soția sa, Ekaterina. Nu este înspăimântat de un eventual război, în aceste momente când mapamondul se uită cu înfiorare la discuțiile tăioase dintre Rusia și NATO cu privire la Ucraina. Evgheni a mărturisit că s-a săturat de coronavirus și spune că atenția trebuie mutată și spre alte probleme uriașe ale omenirii. Și le recomandă românilor cultura fabuloasă rusă mai degrabă decât vodka.

Libertatea: Evgheni, cum te simți la Arad, în România?

Evgheni Shlyakov: Confortabil. Aradul este un oraș mic, frumos și unde te simți liniștit. Are clădiri frumoase și oameni de bun-simț. Din ceea ce mi se pare mie, românii, ca și rușii, ucrainenii, moldovenii, au multe în comun, a fost ușor pentru mine să mă adaptez.

– Fotbaliștii ruși se adaptează greu în străinătate, de aceea nici nu pleacă să joace afară. De ce?

– Eu sunt de părere că fiecare persoană se poate adapta oriunde. Componentele principale să fie dorință și oportunități. Cred că mentalitatea și componenta financiară joacă un rol mare. Nu toată lumea vrea să plece într-o zonă care nu mai este confortabilă și să realizeze ceva nou.

Evgheni Shlyakov s-a obișnuit la Arad

„Avem foarte multe în comun”

– Cum ești tu ca persoană?

– Conștiincios, nu-mi place lipsa de caracter.

– Cum descoperi țara în care trăiești acum?

– Îmi place mult să mă plimb și să descopăr multe locuri frumoase și interesante. Eu și soția mea am călătorit adesea prin România în diferite orașe și am vizitat și Budapesta, deoarece este aproape de Arad.

– Cum ți se par românii?

– Oamenii sunt foarte amabili și prietenoși, întotdeauna te vor ajuta și îți vor spune totul.

– Ce asemănări sunt între România și Rusia?

– Cu siguranță există diferențe, dar există și multe tradiții identice. Cred că dacă te afunzi în istorie, poporul român are mult mai multe în comun cu cel rus decât cu alte țări occidentale.

De la borș până la „Maestrul și Margareta”

– Ce le-ai recomanda rușilor să viziteze în România?

– Cu siguranță Transfăgărășanul, este ceva remarcabil. Apoi, barajul de la Vidraru, Castelul Peleș, foarte multe locuri din zona de vest a României și, bineînțeles, Aradul. Chiar am descoperit o țară frumoasă, extraordinară.

Evgheni și soția sa, Ekaterina, pe Transfăgărășan

– Ce le-ai recomanda românilor să vadă în Rusia?

– Să viziteze Moscova și să încerce să nu se piardă, este foarte, foarte mare. Vizitați Teatrul Bolshoi, muzee și expoziții, vizitați palatele și muzeele din Sankt Petersburg. Ei bine, pentru a simți adevărata Rusie, trebuie să mergi departe în interior și să vezi spațiile noastre deschise și natura uimitoare, să vizitezi orașe de provincie și să cunoști diferite naționalități și culturi. Uimitoare sunt și zonele din Ural și din Siberia.

– Trei lucruri rusești pe care le recomanzi românilor?

– Mulțe țări asociază Rusia cu vodka, ursul și frigul. Și mai sunt cunoscute păpușile Matryoshka, din lemn, care deja sunt considerate piese de muzeu. Uite, eu v-aș recomanda borșul, băile, caviarul și literatura rusă, în special „Război și Pace” a lui Lev Tolstoi și „Maestrul și Margareta” a lui Mikhail Bulgakov.

„Hai să ne concentrăm pe bolile grave”

– Ce nu îți place în România?

– Nu sunt capricios și nu acord atenție lucrurilor negative.

– Am văzut că ești din Bryansk, la sud de Moscova, cum te-ai adaptat la vremea din România?

– Da, orașul meu este situat la 360 de kilometri de capitala Rusiei. Nu am observat vreo diferență serioasă de vreme, doar că acum iarna de aici este mai blândă și fără zăpadă, chiar dacă au fost zile cu multe grade sub zero.

– Cum decurge viața ta în pandemia de coronavirus?

– Sincer să fiu, m-am săturat de această pandemie. Aș dori ca autoritățile din toate țările să se concentreze asupra bolilor grave. Sentimentul că toate bolile și problemele s-au evaporat, doar Covid rămâne peste tot… Ar fi mai bine să ajutăm familiile cu venituri mici, bolnavii de cancer, copiii și bătrânii cu probleme medicale grave!

„Războiul informațional și ciocnirea popoarelor”

– De ce îți e teamă mai mult, de coronavirus sau de război?

– Nu mi-e frică de această pandemie și nu cred că va fi un război. Întotdeauna am fost și vom fi oameni prietenoși cu Ucraina. Doar civilii suferă. Orice altceva este politică.

– Cum interpretezi toate discuțiile aprinse dintre Rusia și NATO cu privire la Ucraina?

– Nu mă uit la TV, este doar propagandă și nu vreau să comentez sau să fac declarații pe seama acestui subiect.

– Din punctul tău de vedere, cum crezi că se gândește un rus la un eventual război?

– Ca orice om, desigur, negativ! Nimeni nu vrea război. Acum, cel mai rău lucru este războiul informațional și ciocnirea popoarelor.

