De Cristian Anton,

Ministrul Sănătății a precizat că, în cazul în care va apărea în România un caz de infectare cu coronavirus, „există 90 de locuri de în secţiile de terapie intensivă a spitalelor de boli infecţioase”.

Victor Costache a mai spus că Italia aplică de două zile măsurile de prevenție pe care România le-a luat acum două luni.

Ministrul a mai declarat că românii nu trebuie să-și facă stocuri de mâncare, iar din discuțiile pe care le-a avut cu șefii hipermarketurilor a reieșit că stocurile de produse alimentaer sunt suficiente pentru o bună perioadă de timp.

Reporter: O problemă pe care o avem în acest moment şi nu ştiu dacă s-a rezolvat la momentul la care vorbim: spaţiile de carantinare. Din ce ştim noi sunt în Bucureşti două locaţii cu patruzeci de locuri, dar ce se întâmplă în ţară?

Victor Costache: Bun, haideţi în primul rând să clarificăm orice confuzie de termen. Practic, de aproximativ două luni, Ministerul Sănătăţii lucrează împreună cu colegii din Ministerul Afacerilor Interne, Externe, Transporturi şi celelalte ministere implicate pentru a adapta şi a creşte capacitatea de răspuns a României.

Poate astfel se explică că în momentul de faţă nu avem niciun pacient cu coronavirus pozitiv în România. Vedeţi dumneavoastră, în Italia, practic, de două zile au luat măsurile pe care noi le-am luat acum două luni. Practic, ei de vineri au început să facă această carantină pe care noi o numim, de fapt, izolare la domiciliu. În plus, noi, de mai bine de două săptămâni, am dat ordonanţă de urgenţă cu mai multe măsuri, printre care creşterea stocurilor de materiale etc.

Una dintre măsuri este înfiinţarea unor centre speciale de carantină, măsură care încă nu a fost adoptată de autorităţile italiene. Pot să vă spun şi să vă dau vestea bună, în premieră pentru dumneavoastră, tocmai am terminat de făcut o trecere în revistă a numărului de locuri din aceste centre de carantină şi vreau să vă spun că şi felicit prefecţii şi DSP-urile care s-au mobilizat exemplar. În momentul de faţă, avem 3.559 de locuri la nivel naţional.

Reporter: În fiecare de judeţ avem un astfel de spaţiu?

Victor Costache: V-am spus, în toată ţara.

Cine merge în carantină

Reporter: Cine merge în aceste spaţii de carantină şi cine acasă?

Victor Costache: Este o întrebare foarte bună. În ordonanţa am definit că în aceste centre de carantină vor merge călătorii care vin din zone de maxim risc. În momentul de faţă, conform şi ordinului de ministru care este dat astăzi, vor merge în carantină toţi cei care vin din provincia Hubei, toţi cei care vin de pe nava de croazier, precum şi cei din Italia, din, atenţie, numai din cele 11 localităţi cu un număr mare de pacienţi cu coronavirus. Aşa cum a fost semnalat de către autorităţile italiene. Deci nu toţi cei care vin din Italia, ci numai cei care vin din localităţile cu risc.

Reporter: Spuneţi-ne cum se face această monitorizare, şi la domiciliu şi în aceste spaţii. Merge un medic, de câte ori?

Victor Costache: Bun, pentru cei care sunt în spaţiile de carantină vor rămâne 14 zile în spaţiile de carantină, se va face o probă, un real time PCR la intrarea în carantină şi, de asemeni, după 14 zile, la ieşirea din carantină se fac încă două probe la 24 de ore una de alta.

Deci tot real-time PCR pentru a fi siguri că nu scăpăm pe nimeni cu coronavirus în populaţia generală. Dacă ne întoarcem la cei care sunt în izolare la domiciliu, aceştia sunt în legătură cu autorităţile şi cu cei din DSP pentru a se monitoriza starea de sănătate.

Evident, la acest proces contribuie în unele zone şi medicii de familie.

Reporter: Ce se va întâmpla în România, în momentul în care va apărea primul caz, pentru că probabil că se va întâmpla şi acest lucru. Ce se va schimba?

Victor Costache: Avem pregătite peste 90 de locuri de în secţiile de terapie intensivă a spitalelor de boli infecţioase, evident cel mai bine pregătit este Institutul Matei Balş care are o unitate DSL-4, Biosecurity Level 4, în care vor fi izolaţi şi trataţi aceşti pacienţi.

Reamintim că specificitatea acestui virus, este un virus deosebit de contagios, dar până în momentul de faţă are o mortalitate relativ scăzută undeva în jur de 3%.

Reporter: 90 de locuri sunt puţine, sunt suficiente?

Victor Costache: În momentul de faţă în care nu avem niciun pacient, deocamdată sunt suficiente şi, evident ne adaptăm şi aţi văzut avem o capacitate de reacţie foarte bună, aţi văzut cât de repede am crescut numărul de locuri de carantină şi suntem capabili să creştem numărul de locuri de terapie intensivă la nivel naţional.

”Trebuie să evităm panica”

Reporter: Este cazul ca oamenii să-şi facă provizii de alimente, am văzut că în Italia toate magazinele sunt goale. Toate rafturile.

Victor Costache: Nu, în niciun caz, vreau să asigur populaţia din România, de asemeni, că anunţ în premieră, mâine avem o întâlnire cu reprezentanţii supermarketurilor, tot ce înseamnă Carrefour, Auchan, Kaufland ce mai avem în România.

Deja am avut, telefonic, un prim contact, şi m-au asigurat că la nivel naţional, asta este vestea bună, avem stocuri pentru o perioadă bună de timp.

În niciun caz nu trebuie să ne facem grijă, trebuie să evităm a induce o panică în rândul populaţiei şi trebuie să lăsăm autorităţile să lucreze cum au lucrat şi până acum.

Repet, până acum măsurile au fost suficiente, nu avem absolut niciun pacient cu coronavirus pe teritoriul României.

