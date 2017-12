Andi Vlădoiu are canalul de Youtube ”Scufundat în cărți” pe care prezintă volumele preferate. Promovează lectura în rândul copiilor care, asemenea lui, vor să găsească o alternativă la jocurile pe calculator.

Booktuber. Asta e meseria lui Andi Vlădoiu. Pe lângă cea de elev, bineînțeles. Are 10 ani și se filmează singur, povestind despre cărțile citite, face un montaj și apoi dă drumul la videoclip pe Youtube. De aici și numele de booktuber – de la book (carte) și Youtube – o denumire cool pentru cei pasionați de lectură. ”Înseamnă a filma despre cărți și a vorbi, a face recenzii. Iau o carte, o citesc și, dacă îmi place foarte mult subiectul, încep să vorbesc despre ea într-un videoclip. Mă filmez singur, pun telefonul pe un birou și încep să vorbesc. Editez, câteodată mai fac cut-uri (tăieturi video) când mă bâlbâi foarte mult, mai pun muzică, pentru a nu fi plictisitor, mai pun subtitrări dacă uit să spun ceva”, explică Andi tot procesul. Pare floare la ureche pentru un puști născut cu telefonul în mână, care n-are trac de cameră.

Are 100 de volume și aproape 300 de abonați pe canalul „Scufundat în cărți”

Tot de la Andi am aflat ce înseamnă și „book haul”, alt termen la modă printre internauți. Book haul e momentul ăla când dai iama prin librării sau târguri și vii cu brațul de cărți acasă. Andi este copilul care are toate șansele să ajungă un Dan C. Mihăilescu – „omul care aduce cartea” – în varianta 2.0. După un an de când a prins microbul cititului, a adunat peste 100 de cărți în bibliotecă și aproape 300 de abonați pe canalul lui de Youtube.

”Într-o zi, trebuia să îi iau unui prieten un cadou și am găsit o carte numită Graffiti Moon, care m-a impresionat în mod special și am dorit să o achiziționez. Și am făcut, cred, un bine pentru mine. Înainte stăteam foarte mult pe calculator și nu citeam așa mult. Citeam foarte puțin. Împlinesc un an de când mi-am cumpărat acea carte. Și de atunci am început să îmi iau și alte cărți, și să aflu despre edituri, și să aflu despre alte subiecte și ce cărți îmi plac. Cartea este despre doi băieți și despre două fete. Acei băieți făceau graffiti și fetele voiau să afle cine sunt acei băieți. Dar, de fapt, ei se cunoșteau”, dezvăluie Andi misterul cărții.

În urmă cu un an, Andi era copilul „normal” care juca Minecraft pe calculator și cam atât. Acum este copilul care a citit 20 de cărți în vacanța de vară și nu se mai satură de poveștile dintre coperte. Își urmează pasiunea pentru lectură, indiferent de etichetele celorlalți. „Mulți spun că sunt tocilar și că citesc încontinuu, și că ar fi mai interesant să mă joc și să filmez videoclipuri cu jocuri, dar mie mi se pare mai interesant, și mai stârnesc și altora dorința de a citi. Mulți mă încurajează, și mi-am făcut și prieteni pe parcursul booktubului, am cunoscut destul de mulți oameni, copii care și ei citesc. Ne-am făcut grupuri în care vorbim despre cărți”, povestește booktuberul. Dacă părinții caută trucuri ca să își determine copiii să citească, canalul lui Andi ar fi o soluție.

Jumătate dintre români nu pun mâna pe carte niciodată

Învățătoarea lui știe că citește, dar nu și că începe să aibă succes în online cu videoclipurile despre cărți. Preferata lui este „Harry Potter”. Ultima din serie pe care și-a cumpărat-o este descrisă într-o postare de-a sa ca fiind „foarte mare, are 980 de pagini”, dar asta nu-l descurajează.

Andi Vlădoiu este cel mai bun promotor al acestei ocupații rare în rândul românilor. Ultimul Barometru Cultural arată că aproape jumătate dintre români n-au pus mâna pe nicio carte în ultimul an și unu din cinci a deschis o carte de maximum două ori pe an. Și asta cu toate că bibliotecile sunt foarte la îndemână în toată țara. Statistici care nu-l descurajează pe băiatul de 10 ani, ci din contră.

”În cărți, nimeni nu te poate trăda, niciodată nu-ți poate spune cineva că ți s-a stricat cartea și poți să citești, poți să stai încontinuu, o carte nu are radiații. Și îți dezvolți și cultura generală. Din unele cărți informative am învățat cine a fost, spre exemplu, Galileo, iar din cele fantastice, îmi dezvolt creativitatea”, spune băiatul.

Beneficiile lecturii sunt nenumărate, în timp ce copiii care stau prea mult în preajma gadgeturilor de la vârste fragede pot avea de suferit. O afecțiune tot mai răspândită este autismul virtual. Andi a găsit un echilibru foarte bun între cele două.

Booktuberul dă o lecție prețioasă tuturor. Iar pe noi ne-a învățat cum să încheiem un material ca profesioniștii: „Dacă v-a plăcut, dați like!”

Citește și: