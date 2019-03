Andreea și Cabral i-au făcut cunoștință fiicei lor cu câinii familiei

Micuța Namiko le-a fost prezentată „fraților” ei patrupezi la doar câteva zile de la naștere, ne-a dezvăluit soția lui Cabral: „Încă de la început, de când am venit din maternitate, i-am lăsat să o miroasă, ea chițăia, plângea și ei erau foarte intrigați la început, că suna ca un lătrat de cățel foarte mic și ciudat și nu știau la ce să se aștepte, dar odată ce s-au obișnuit cu ea, nici ea n-a mai plâns la fel de mult. Momentan, sunt doar curioși. Își dau seama că e ceva important pentru noi, pentru că le dăm comenzi: cuminte, șezi, culcat, nu e totul la liber, la voia întâmplării, cum era înainte, își dau seama de importanța micuței, dar așteptăm să o integrăm în gașcă. Mă aștept să o văd că doarme cu ei în cușcă”. Până să mai crească Namiko și să se împrietenească bine cu cei trei, interacțiunea este însă limitată. Cu motiv. Bebelușa e prea fragilă și se pot întâmpla accidente nedorite.

„Cățeii mei au 60 de kilograme, a trebuit cumva, în primele săptămâni, să limitez accesul, ca să se obișnuiască treptat că e primul copil în casă. Sunt convinsă că vor fi cei mai buni prieteni și că o vor apăra. Am și un lănțișor cu trei cane corso și o fetiță care îi ține de mână, mă rog, de lăbuțe. Cred că vom ajunge acolo, dar momentan e prea devreme. Fetița mea nu stă nici în fund, nici nu merge de-a bușilea, adică nu au foarte multe activități pe care să le facă împreună, dar cred că de la vară vor avea”, ne-a mai spus Andreea.

Exclus să renunțe la căței până crește Namiko

Mulți preferă să dea animalele de companie când devin părinți sau să le „împrumute” prietenilor un an, doi, până crește copilul, însă Andreea și Cabral au exclus această variantă. „E frumos pentru copii să crească în compania animalelor, să învețe responsabilitatea față de un animal încă de mici, să învețe să iubească și să fie protejați la rândul lor. Mi se pare o legătură genială. Avem și o rasă care se pretează, contrar aparențelor, pentru că am niște căței foarte mari și, vezi Doamne, periculoși. Nici pomeneală, ei iubesc copiii la nebunie! Am testat asta cu alți copii care ne-au vizitat”, ne-a explicat Andreea.

VIDEO: George Capoianu

