Imaginile au fost surprinse, zilele trecute, în trenul care a pornit din Iași spre Timișoara. Călătorii se plimbă prin tren fără mască de protecție, deși această măsură este obligatorie, se înghesuie la ieșire și nu respectă distanțarea socială.

“Din nefericire, am fost cam singura care purta mască. Deși respiram greu și simțeam transpirația în jurul gurii, am preferat să mă protejez cât am putut și, eventual, să-i protejez pe cei din jur. Cel mai tare însă mi-a displăcut faptul că nu erau scaune libere lângă pasageri. Mi-am făcut rezervare din timp, așa cum ni s-a cerut, dar locurile au fost împărțite tot la grămadă”, a spus o tânără pentru Ziarul de Iași.

Călătorii nu sunt trași de la răspundere de controlori, care nici ei nu poartă mască de protecție.

