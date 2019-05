Oana are o haină verde. Aproape că o pierzi pe aleile din Herăstrăul primăvăratic. Ne întâlnim sub podul de cale ferată, unde un ponton din fier zdrăngăne din când în când sub roțile bicicletelor sau rolelor. Privim pontonul ca niște turiști un monument istoric.

Pentru unii poate nu e mare lucru, dar pentru Oana și Cătălin, colegul ei de la Asociația „Hai cu bicla”, podul e special fiindcă are o istorie aparte. O istorie provocată de ei.

„Momentul decisiv a fost când adolescentul a murit încercând să-și facă un selfie. A durat trei zile până am făcut o petiție pe care am pus-o online pe Declic. Apoi, până în 1 august 2018, ca urmare a tuturor demersurilor pe care le-am făcut, a fost amplasat acest ponton feroviar. Au fost luni bune, și o spun cu mâna pe inimă: dacă nu s-ar fi întâmplat acel accident cu biciclistul, sigur n-am fi avut acum un ponton pentru pietoni”, povestește Oana Turturică, fondatoare a Asociației „Hai cu bicla”.

E pasionată de mersul pe bicicletă, își face vacanțele pe bicicletă și face parte de ani buni dintr-o comunitate frumoasă. Așa că a scos-o din sărite când l-a auzit pe Sorin Oprescu, primar pe atunci, spunând că bicicliștii din București sunt o cantitate neglijabilă.

„Ăla a fost momentul T zero când a pornit asociația. Am început de la glumă, ieșit cu bicicleta, apoi am început să punem pe hârtie idei și am înființat asociația cu acte în regulă. Și, mai departe, e podul din spate, care e vedeta asociației, un proiect făcut, îndeplinit, care există”, spune cu mândrie Oana.

„Și stațiile self service”, o completează Cătălin Cicioiu, și el unul dintre fondatorii „Hai cu bicla”.

Un ponton numit dorință

Pentru amândoi a fost ceva nou să se apuce să facă activism în timpul liber, să formuleze petiții, să meargă în ședințele de Consiliu Local, să facă presiune publică pe anumite teme.

„E al doilea job pentru noi și clar sunt sclipiri sau îți vin idei și în jobul de zi cu zi, îți notezi ceva, nu faci pauze de la asta”, spune Oana.

„Orice cetățean ar trebui să-și facă timp pentru mici sesizări în jurul casei, parcului, care pot avea impact asupra comunității întregi. Dacă ai sesizat că e o groapă în cartier, au venit și au astupat-o, fără să scrie numele tău, că tu ai fost cel care ai astupat groapa”, spune și Cătălin, care este urbanist și înțelege orașul și rânduielile lui foarte bine.

Pe pod, în spatele nostru, nu sunt scrise numele „Oana Turturică” sau „Cătălin Cicioiu” sau măcar numele asociației. Dar mulțumirea și-o iau din pașii pe care îi fac la deal și la vale zeci de bicicliști, alergători, oameni ieșiți la plimbare.

Da, e un lucru mic, dar viața e făcută din lucruri mici. Mai ales că ei știu prin câte au trecut ca să se facă acest ponton.

„Petiția noastră s-a dus și către CFR, pentru că, fiind infrastructura lor, ei trebuiau să blocheze accesul, și asta s-a și întâmplat, în primă fază. Am primit mesaje de la alți oameni că ei puteau trece, că era foarte OK, că treceau de 30 de ani pe acolo și n-au pățit nimic. Lumea era reticentă. Fiind accesul blocat pe pod, s-a pus o presiune și mai mare pe autorități să rezolve trecerea pe malul celălalt. Autoritățile au avut nevoie de încă un imbold. Nu reacționează la prima problemă, indiferent cât de mare. Adică a fost și un accident, și au nevoie de o presiune și mai mare ca să rezolve problema”, povestește Cătălin.

Perseverență și diplomație

Peste toate, a fost nevoie de un mic imbold pentru oameni, câteva mesaje pe Facebook și o petiție, ca toți să se mobilizeze, să pună presiune pe autorități. Susținerea oamenilor le-a dat speranță și putere să continue.

„Ne-a scris o persoană cu dizabilități, într-un mesaj privat, că nu a putut niciodată să traverseze parcul”, spune și Oana.

După luni bune de aruncat vina în ograda altei și altei instituții, de la CFR la primăria de sector, de la cea de sector la cea generală, și tot așa, a fost făcut pontonul provizoriu.

Acum, „Hai cu bicla” încearcă să pună presiune ca puntea să fie înlocuită cu una definitivă, pentru că acum vaporașele nu pot trece pe dedesubt.

Și, în plus, au început demersurile pentru a se găsi o soluție și pentru pietonii din zona podului Constanța care are grave probleme de structură.

Pentru inițiativele cetățenești, Asociația „Hai cu bicla” a fost premiată la Gala Participării Civice, realizată de Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe).

