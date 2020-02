De Cristian Otopeanu,

Mai mulți bucătari purtând măști de protecție pe față apar în imaginile filmate, în timp ce dansează pe ritmul melodiei „Yummy”, interpretată de Justin Bieber. Astfel, oamenii vor să arate celor din exterior cum își petrec timpul la bordul navei Diamond Princess, așteptând terminarea perioadei de carantină.

„Știm cu toții că avem de înfruntat o criză aici, pe Diamond Princess, din cauza coronavirusului, dar uite că reușim să râdem și să dansăm. Vrem ca familiile noastre și prietenii să știe că suntem OK și vom rămâne uniți până se termină carantina”, a explicat cel care a postat clipul video.

We all know that we were facing a crisis here in Diamond Princess due to NCoV but hey we still managed to smile, laugh and dance. For our Family and Friends to know that we were Ok here and We Will Stand Together As One until we finish the Quarantine.#Galley#TeamDiamondPrincess pic.twitter.com/0nqsPsOfhP