Cum să ajungi designer vestimentar în jumătate de an? Zeci de tineri din IT sau finanțe se întorc la visul din copilărie și se apucă de cursuri. Astfel, elevii cunoscutului designer Lena Criveanu au absolvit cursul printr-o paradă cu creații surprinzătoare.

„Mergeți pe mijloc, pe mijloc. Nu zâmbiți. Ochii la mine!” Lena Criveanu dă indicații scurte și precise modelelor. Purtătoarele creațiilor încearcă să pună cât mai bine în valoare rochiile, fustele, compleurile colorate și foarte îndrăznețe. Materialele cad în valuri, se strâng pe coapse, se umflă în pelerine, se mulează în fuste. Și în urmă cu doar o lună erau simple valuri de material așteptând să-și preia povestea. Atât au avut designerii au avut la dispoziție pentru a face câteva creații care să le demonstreze măiestria.

Cum să ajungi designer vestimentar când nu știi să coși

„Mi s-a părut un vis împlinit, după mulți ani în care am lucrat în domeniul financiar și am vrut să fac asta. Și am găsit-o pe Lena și chiar m-a făcut să îmi doresc lucrul ăsta. Nu știam să fac nimic. Nu știam să desenez. Și acum creez. O să urmez cursul de avansați pentru că îmi doresc foarte mult să merg în direcția asta și pe urmă probabil că va urma și o idee de afacere”, spune mândră Oana Leahu, una dintre cursante. Strălucește de fericire că în sfârșit, după atâția ani, își vede visul împlinit: acela de a face haine.

Lena Criveanu știe că o pasiune neîmplinită poate duce la o viață neîmplinită. Și la Dalles Go vede timp de jumătate de an cum cursanții ei înfloresc pur și simplu. Prima alegere e dictată de frica de a nu fi „muritor de foame” și atunci ies din ecuație profesiile creative. Apoi, după zece ani de vechime în câmpul muncii, te întorci către tine. „Se poate ajunge să câștigi foarte bine, doar că nu ai sprijinul celor din jur. Cei din jur vin și îți spun dar ce-o să te faci?, dar cum o să faci?, crezi că o să reușești? Crezi că o să poți? Și atunci toate lucrurile astea nu te susțin. Și alegi în urma impulsului societății, nu al tău. După care revii și ajungi la cursurile astea și Slavă Domnului, și mulțumesc din tot sufletul cursanților care au avut curajul să vină pentru că nu doar înveți, ci te reîntorci cumva la tine, și asta te împlinește. Cred că ai un dublu câștig de fapt, Îți vezi și ideea și hobby-ul materializat. Pe de altă parte primești și fericirea ta, te reîntorci la tine”, spune Lena Criveanu și zâmbește larg, molipsitor. Fuge repede în culise, urmează să înceapă parada.

Visul clădit din bucăți de material

În culise e efervescență: lipsește un ruj, trebuie înlocuite niște platforme cu tocuri, strălucește o frunte și mai cere pudră. Dar în general, totul e pregătit. Designerii sunt pregătiți pentru marele zbor. „Nu am nicio treabă cu cusutul sau cu tăiatul materialului, desenam foarte mult când eram mică, m-am lăsat de chestia asta între timp, am venit la Dalles la cursul de make-up fiindcă eram pasionată de așa ceva și m-au chemat în back stage să fac make up pentru prezentarea de avansați – eram o echipă, nu doar eu – dar mi-a plăcut foarte mult emoția de acolo și am zis că vreau să încerc și eu și într-adevăr, îmi place mult mai mult să fac haine decât make-up”, spune Monica, o tânără care lucrează în IT.

Timp de șase luni și-au schimbat până și perspectiva asupra propriilor abilități. „Ne-am dezvoltat foarte mult creativitatea, am învățat să desenăm, care sunt proporțiile corpului uman, ne-am inspirat din diverse epoci, Roma Antică, din Egiptul Antic. Am învățat să luăm acele elemente și să le punem în prezent și să facem o ținută deosebită din ele”, mai spune Monica.

Un sfert dintre cursanții de la Design vestimentar începători fac și modulul de avansați și toți care trec de acest nivel își deschid și un business. Cursurile costă în jur de 7000 de lei și pot fi plătiți în patru rate.

Încep fetele să defileze. E muzică, multă culoare, tinerețe, pasiune și creativitate. Publicul aplaudă. Mulți strâng la piept câte un buchet de flori pentru designer. Sunt mame, tați și prieteni. Are emoții și Lena Criveanu, coordonatoarea cursului. Știe și că zborul designerilor nu e mereu lin, dar va fi acolo să îi sprijine.