Un șofer a fost filmat pe drumul Sfântul Ioan, pe sensul spre Mănăștur, în timp ce depășea un camion și o camionetă. La un moment dat a ieșit pe acostament, pe contrasens, pentru a evita un accident, dar tot nu s-a oprit din încercarea de a trece de ansamblul de camioane. Imaginile au fost publicate pe Facebook, pe pagina Comunitatea Moto Cluj – Asociația CMC.

„Astfel de șoferi pun zilnic viața motocicliștilor în pericol, iar pentru mai mulți colegi, aceasta a fost ultima imagine văzută… o mașină pe contrasens.

De data aceasta, două mașini în care se aflau și copii au evitat la limită să fie spulberate de acest CJ 85 CLD, în zona Făget pe direcția Sf. Ion – Mănăștur. Cine poate trezi la realitate astfel de șoferi?”

Radu Lărgeanu, membru al asociației amintite, a postat primul răspuns și astfel s-a aflat că el era la volanul primei mașini care a fost la un pas să se izbească de teribilistul care depășea haotic: „Salutare! Eu eram in prima masina in care era sa intre. Cea cu avariile. In masina eram eu si sotia insarcinata care s-a speriat foarte tare…”

În urma difuzării în spațiul public a unor imagini surprinse în trafic, unde sunt observate manevrele de depășire efectuate de un conducător auto, polițiștii Biroului Rutier Cluj s-au sesizat din oficiu, fiind astfel demarate verificări pentru identificarea persoanei în cauză, stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale față de aceasta.

