Singurul ziar din România care găzduiește dezbateri electorale, Libertatea a continuat seria dialogurilor cu reprezentanții partidelor politice din cursa pentru europarlamentare.

Moderatoarea Adriana Nedelea i-a avut invitați pe Renate Weber, europarlamentar și locul trei pe lista ALDE pentru alegerile din 26 mai, Dragoș Tudorache, fost ministru de interne și locul cinci pe lista USR–PLUS, Cristian Terheș, locul trei pe lista PSD, Răzvan Cotovelea, fost ministru al comunicațiilor și locul 12 pe lista Pro România, și Ioana Constantin, locul trei pe lista PMP.

Discuția a avut și momente cu scântei, cum a fost cel în care a fost invocată tăierea pensiilor din perioada Guvernării Boc sau când au fost comentate declarațiile președintelui Klaus Iohannis despre referendumul pe justiție, tot din 26 mai. Firește, n-a lipsit polemica despre absorbția fondurilor europene.

Fonduri europene

Renate Weber, ALDE: Dacă vrei să condiționezi alocarea de fonduri europene de statul de drept, trebuie să faci astfel încât să nu afectezi interesele populației.

Dragoș Tudorache, USR – PLUS: Vom milita pentru un mecanism paneuropean și orice condiționare nu vom accepta să fie făcută doar pentru unele state membre. În al doilea rând trebuie găsite mecanisme prin care aceste măsuri să afecteze guvernele și instituțiile, dar nu cetățenii, adică beneficiarii finali ai fondurilor europene.

Cristian Terheș, PSD: Există blocaj la Bruxelles, există blocaj în România. În ceea ce privește blocajul de la Bruxelles vedem că s-a dat drumul la foarte multe fonduri europene. În ceea ce privește blocajul intern, legislația adoptată de România de-a lungul anilor face extrem de greoaie accesarea fondurilor pe care alte state le accesează mult mai ușor.

Răzvan Cotovelea, Pro România: La Transporturi, dumneavoastră (n.red. – Guvernul PSD-ALDE) o să pierdeți bani anul acesta și o să doborâți orice record european. Niciun alt stat membru nu a pierdut bani pe transporturi cum o să pierdeți dvs dacă o să mai fiți la guvernare în decembrie. Se numește dezangajarea automată. De ce? Pentru că de doi ani de zile de când aveți Ministerul Transporturilor nu ați pregătit și nu ați transmis informatic la Bruxelles proiectele majore. De ce? Pentru că cineva acolo trebuie să și știe să lucreze.

Ioana Constantin, PMP: Program european pentru tineret pentru creare de locuri de muncă. Zero, atât a atras guvernul PSD, Bulgaria a atras 60 de milioane de euro. Banii europeni, de bine de rău, sunt cumva urmăriți și se creează o premisă a transparenței. Sigur că da, în toate statele există o utilizare frauduloasă a unor fonduri europene pentru că peste tot e corupție, haideți că nu e România cea mai coruptă țară. Dar la noi astea două premise opresc dezvoltarea României: incompetența și hoția.

Justiție, avertismentul lui Frans Timmermans

Renate Weber: Disperat fiind să vadă că nu va fi președintele CE, Frans Timmermans vine cu tot felul de țapi ispășitori pentru a ascunde propriile deficiențe. Cu siguranță ceea ce spune este un mare neadevăr și nu se va pune problema unei sancțiuni pentru România. Felul în care amenință nu-i face cinste deloc.

Frans Timmermans ne-a găsit țapi ispășitori

Renate Weber, ALDE

Cristian Terheș: De pe timpul imperiului roman s-a spus că orice dubiu este în favoarea inculpatului. Este principiul pe care s-a clădit tot ce înseamnă justiție într-un stat democratic de 2.000 de ani încoace. De ce criteriile care se aplică în vestul Europei nu se aplică și în estul ei? Frans Timmermans face campanie electorală prin încălcarea drepturilor și libertăților românilor.

Dragoș Tudorache: Hai să căutăm responsabilitățile acolo unde trebuie și să nu le aruncăm la Bruxelles. România întreagă este blocată de trei ani de zile din cauza acestei sarabande a legilor justiției.

Răzvan Cotovelea: Nevoie de reformă este, dar Tudorel Toader a jucat rolul clovnului la curtea regelui. Nu poți să vii să modifici fără să ai o viziune de ansamblu. Avem abuzuri în justiție, avem abuzuri ale unor reprezentanți din instituțiile de forță, avem nevoie ca abuzul în serviciu să fie regândit.

Ioana Constantin: Eu sunt dintre cei care spun că au existat derapaje și abuzuri în justiție. De exemplu, la DNA Ploiești. Dar nu cred că pot fi modificate pe repede înainte.

România întreagă este blocată de trei ani de zile din cauza acestei sarabande a legilor justiției

–Dragoș Tudorache, USR-PLUS

Marile proiecte

Renate Weber: Ne-ar trebui ca la nivelul întregii clasei politice să avem un pact în legătură cu prioritățile acestei țări. Aș vrea ca Educația și Sănătatea să devină probleme paneuropene. Nu mi se pare normal să lăsăm statelor membre să decidă sistemele lor de educație când noi vorbim de 500 de milioane de locuitori.

Dragoș Tudorache: În 2016 am avut două astfel de încercări. Una înainte de Brexit și una după. În care am invitat partidele parlamentare și am intenționat să avem o discuție. Noi credem în acest mod de a servi interesele țării.

Ioana Constantin: Oamenii nu sunt interesați de ordonanța 3, 4, 10, 20, de chestiuni tehnice. Oamenii vor să știe de ce copilul lor are veceul în curtea școlii în 2019.

Românii vor să trimită în PE patrioți sau persoane care preferă să stea în genunchi, să slugărească în fața străinilor?

-Cristian Terheș, PSD

De ce să meargă românii la vot?

Renate Weber: Multe dintre deciziile pe care noi credem că le luăm acasă, la București, se iau acolo. Este important pe cine vor trimite oamenii.

Dragoș Tudorache: Infrastructura, spitalele, școlile sunt problemele ridicate de români. Aceste alegeri sunt importante ca un prim pas pe care românii îl pot face pentru schimbarea clasei politice și a celor care le reprezintă interesele.

Cristian Terheș: Alegerea românilor este simplă: doresc să trimită români adevărați, patrioți care pun interesele României pe primul loc, sau trimit în PE, cum am văzut deja atâtea exemple, persoane care preferă să stea în genunchi, să slugărească în fața străinilor crezând că dacă le fac pe plac vor primi anumite facilități.

Răzvan Cotovelea: Este o miză extrem de importantă pentru români să-și trimită europarlamentarii profesioniști care știu să apere interesele românilor.

Ioana Constantin: Deciziile care se iau acolo, la Bruxelles, ne afectează aici, acasă. De când am devenit parte a UE, în România au venit fonduri europene, s-au schimbat lucruri, s-au creat locuri de muncă.

”Nu putem să vorbim de o democrație consolidată, de o dezvoltare armonioasă atât timp cât românul este sărac”

-Răzvan Cotovelea, Pro România

Promisiuni

Renate Weber: Mi-am propus să continui ce am început: apărarea românilor care studiază și muncesc în străinătate pentru că am văzut că de multe ori sunt victimele ale abuzurilor și discriminării.

Dragoș Tudorache: Acces sporit pentru antreprenorii români în domeniul IT la finanțarea europeană și la o infrastructură digitală strategică și hub-uri digitale regionale.

Cristian Terheș: Mă voi bate pentru egalitate în tratament de la birocrații europeni pentru toți românii implicit prin eliminarea dublului standard

Răzvan Cotovelea: Politici care să crească nivelul de trai și dezvoltare în România. Nu putem să vorbim de o democrație consolidată, de o dezvoltare armonioasă atât timp cât românul este sărac.

Ioana Constantin: Mai multe fonduri pentru educație, pentru tineri, pentru locuri de muncă pentru tineri și în același timp vom apăra și vom proteja drepturile românilor de aici de acasă, dar și a celor din diaspora.

