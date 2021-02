„România, în stradă! Deja nu se mai poate, bătaia de joc și furtul din averea națională de către acești politicieni trebuie să înceteze. Trebuie să recuperăm România. România e furată pas cu pas de un președinte care ne-a vândut puterilor străine. Iohannis, demisia! Cîțu afară! Aici trebuia să fii, nu să anunți că s-a terminat greva. (…) Domnul Cîțu dorește să vândă tot ce mai e în România”, a declamat Diana Șoșoacă în timpul unei transmisiuni live pe Facebook.

Senatoarea inependentă a ajuns sâmbătă la mina Lupeni, unde zeci de mineri au continuat protestele.

După un marș prin centrul orașului, Diana Șoșoacă a ajuns în fața minei Lupeni, unde a ținut un discurs agresiv în fața minerilor. Aîncercat să intre și în mină, însă nu a fost lăsată.

„Știți de ce nu m-au lăsat să intru? Pentru că așa am putut să aflu tot. Eu nu știu cine n-ar putea să plângă când vezi ce-i acolo. Nu mi-am închipuit vreodată că există atâta durere în oameni și autoritățile să nu ia atitudine. Domnule… pentru 1.700 lei ca să te duci 250 de metri sub pământ ca să trăiască cine? (…) Niște mizerabili care sunt la putere. Nu și-au văzut familiile. Unul are nevasta gravidă, nu știe nimic despre ea, sunt șase oameni internați. Aerul e atât de rarefiat acolo… Minerii nu vor renunța. Mă duc să le iau vitamine. Unde-s toți? Aici trebuia să fie tot guvernul și parlamentul României”, a mai spus senatoarea.

Fosta senatoare AUR le-a cerut oamenilor cu care a vorbit să-și dea jos masca de protecție. De altfel, majoritatea oamenilor prezenți la adunare nu au purtat mască de protecție și nici nu au păstrat distanța.

„De 31 de ani România este condusă din afară. Problema mineriilor din România are solutii, de 4 ani se încearca, s-ar putea da drumul la toate minele din Romania şi aţi putea avea circa 4.000 euro pe lună, ca în Germania. Fasciştii sunt la putere în România. N-o să vedeţi demisii, nu dau doi bani pe oameni, pe ţară, pe popor. Dacă oţelăriile ar fi româneşti, aţi trăi în puf şi voi şi familiile voastre. Există soluţii. Ştiți cine mai trebuia să fie aici? Preşedintele! Înainte erau românii lui Ioha, acum suntem oha! Unde-i SMURD-ul lui Arafat, trebuia să fie aici. Nici dracu nu-l dă jos de acolo, are un tupeu inimaginabil. Este unul dintre criminalii din România”, a continuat senatoarea.

Aceasta i-a îndemnat pe mineri să protesteze în fața premierului.

„De aici, din Valea Jiului, începe eliberarea. Vă spun că începe marea eliberare. Nu numai Guvernul trebuie să cadă, mai e un președinte și un abuzator suprem, Raed Arafat, dușmanul românilor și dacă nu va rezolva problemele de ce nu v-ați lua și voi o aprobare de la Primăria Capitalei să manifestați pașnic? Că ei știți ce zic de voi, da? Să protestați în fața lui Cuțu-Cuțu”, a mai spus senatoarea.

Aproape 80 de mineri de la exploatarea de cărbune Lupeni au continuat sâmbătă dimineaţă, în subteran, protestul început de unii ortaci miercuri.

Vineri, majoritatea au renunțat la protest, după ce li s-a promis plata salariilor restante înainte de 26 februarie.

„Protestul continuă. În subteran mai sunt aproximativ 80 de oameni. Solidari cu ei sunt câţiva mineri de la Vulcan, dar o parte şi-au predat lămpile şi totul. Au venit din spirit de solidaritate cu ei. Cei de la Vulcan sunt la suprafaţă, în sala de apel”, declarat, sâmbătă dimineață, directorul general al Complexului Energetic Hunedoara , Samuel Dioane, potrivit Agerpres.

Starea de sănătate de sănătate a minerilor din subteran este monitorizată de către salvatorii mineri, a mai precizat acesta.

