Flăcări uriașe și fum negru au ieșit din vehiculele care ardeau pe șosea, în localitatea Mutarakwa, în timp ce o mulțime de oameni se adunase în jurul zonei și privea îngrozită incendiul. După ce s-a aprins și a ars mocnit o vreme, remorca plină cu butelii a explodat, momentul fiind surprins pe o filmare publicată pe rețelele de socializare.

„Remorca transporta butelii de gaz de-a lungul autostrăzii aglomerate când a izbucnit în flăcări.”, au spus martorii.

Pompierii au fost văzuți încercând să stingă focul, în timp ce alți oameni erau ocupați să facă poze. Când a explodat remorca, focul a cuprins alte patru autoturisme care circulau în zonă.

Comandantul poliției din districtul Limuru, Eilen Mola, a spus că incendiul a pornit de la o problemă mecanică a camionului.

BREAKING: Several cars burnt after a trailer transporting gas cylinders explodes at Mutarakwa on the Mai Mahiu – Nairobi road, eyewitnesses say. pic.twitter.com/b722Bi5zBL

„Deocamdată nu știm numărul și nici strea victimelor. Am trimis o echipă de polițiști de la secția de poliție Tigoni să investigheze.”, a spus ea.

Trailer transporting gas cylinders explodes at Mutarakwa on the Mai Mahiu – Nairobi highway, several cars burnt; police and firefighters at the scene pic.twitter.com/aY2WJNf9c8