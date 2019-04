VIDEO / Imagini emoționante cu o alergătore care s-a prăbuşit cu câţiva metri înainte de linia de sosire a maratonului de la Londra și a terminat cursa de 42 de kilometri în genunchi

Imediat după ce a căzut din picioare, organizatorii au vrut să o ajute pe Hayley Carruthers, dar tânăra le-a făcut semn că vrea să termine cursa, în final ea clasându-se pe locul 18 la maratonul de la Londra. Ea a terminat cursa în 2 ore, 33 de minute și 59 de secunde, scrie The Sun.

Imediat ce a trecut linia de sosire, ea a fost preluată de personalul medical, care i-a acordat îngrijiri. Ulterior, Hayley Carruthers a transmis pe Twitter că este bine. Ea a postat o fotografie în care apare cu genunchii bandajați, la care a pus mesajul: „Astăzi am învățat cum să nu alerg un maraton!”

Today I learnt how NOT to run a marathon! ?? #londonmarathon atleast I PBd … pic.twitter.com/iD1FYZSA5N

— Hayley Carruthers (@mileswithhayley) 28 April 2019