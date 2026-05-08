Anchete multiple, deocamdată niciun vinovat oficial

Timpul trece, dar durerea familiei și întrebările opiniei publice rămân fără un răspuns definitiv. Deși clinica din Sectorul 3 fusese inaugurată recent ca un centru de excelență în sedare profundă, în urma unei investiții de peste un milion de euro, tragedia din noiembrie 2025 a ridicat semne de întrebare majore asupra siguranței pacienților copii care au nevoie de servicii stomatologice cu anestezie generală.

Dan Căminescu, secretarul Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR), explică de ce nu avem încă o decizie finală la 6 luni de la incident: ,,Sunt încă anchete în desfășurare, atât la Colegiul Medicilor Stomatologi, cât și Colegiul Medicilor din România. Comisiile care anchetează aceste aspecte au independență completă. Ele nu sunt subordonate președintelui Colegiului sau Biroului Executiv. Nu s-au dat încă decizii.”

„Problemele ascunse” și riscul medical

Una dintre cele mai sensibile probleme discutate în cadrul anchetei este posibilitatea ca micuța să fi avut afecțiuni preexistente necunoscute medicilor. Totuși, Căminescu subliniază că responsabilitatea medicului rămâne legată de respectarea protocolului. Medicul este obligat să urmeze procedurile de verificare înainte de anestezie.

,,Atât procedurile stomatologice cât și intervențiile asistate ATI se desfășoară după protocoale foarte bine stabilite și lucrurile acestea, bineînțeles că pot fi îmbunătățite și actualizate ori de câte ori este nevoie, dar în momentul de față ele există și se aplică, a precizat dr. Căminescu.

Dr. Dan Căminescu, Secretar Colegiul Medicilor Stomatologi România. Foto: Libertatea/Alexandra Mănăilă

Secretarul CMSR avertizează că, până la proba contrarie, personalul medical beneficiază de prezumția de nevinovăție: ,,Nu înseamnă neapărat că dacă avem un eveniment tragic, există și o culpă. Dar dacă ea există, trebuie stabilită foarte clar. Din punctul meu de vedere, cel puțin deocamdată, nimeni nu riscă absolut nimic până când nu vom avea o concluzie.”

Avizarea clinicilor stomatologice care oferă sedare: Un triunghi birocratic complex

Cazul fetiței de 2 ani, care a murit în cabinetul stomatologic, după ce a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei anestezii generale a scos la iveală și dificultatea monitorizării centrelor private care oferă anestezie generală (ATI). Conform oficialului CMSR, avizarea unei astfel de unități sanitare implică trei instituții cheie, ceea ce face ca verificările post-incident să fie la fel de anevoioase:

  1. DSP: Verifică spațiul și infrastructura.
  2. Colegiul Medicilor (CMR): Avizează medicii specialiști ATI.
  3. Colegiul Medicilor Stomatologi (CMSR): Avizează partea de stomatologie propriu-zisă.

,,Procedurile sunt foarte clare și au fost întotdeauna foarte clare”, susține Dan Căminescu, adăugând că problema majoră în România rămâne mai degrabă accesul financiar la astfel de servicii sigure, care forțează uneori sistemul sau limitează opțiunile părinților.

„Există atât în sistemul public, cât și în cel privat, servicii de stomatologie asistată ATI. Problema actuală este dată de acoperirea costurilor acestor servicii, care sunt destul de mari”, a mai spus Căminescu.

Paradoxul încrederii post-tragedie: Refugiul în sistemul de stat 

În mod neașteptat, această criză de încredere în sectorul privat a generat un flux masiv de pacienți către marile spitale de urgență care au stomatologie. Dr. Diana Preda, medic coordonator al Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, confirmă că părinții caută acum siguranța mediului spitalicesc multidisciplinar.

,,Pentru noi, acest eveniment nefericit a însemnat o creștere a adresabilității spre sistemul public. Părinții sunt mult mai încrezători în ceea ce se oferă la Spitalul Grigore Alexandrescu”, declară dr. Diana Preda, medic primar stomatolog și medic specialist pedodonție.

Dr. Diana Preda, medic primar stomatolog, specialist pedondont, coordonator Ambulatoriul Spitalului Gr. Alexandrescu. Foto: Libertatea/ Dumitru Anghelescu Mituș

Aceasta subliniază că stomatologia nu mai este privită doar ca o „specialitate a dinților”, ci ca parte a patologiei generale a copilului.

„Nu vom aborda copilul strict doar pe problema dentară, scopul nostru este să diagnosticăm cât mai precoce și, având sprijinul colegilor din secțiile clinice, să abordăm integrat acești copii”, a explicat dr. Preda, care își desfășoară activitatea în cabinetele stomatologice din cadrul Ambulatoriului, modernizate prin fonduri europene.

Medicul stomatolog a explicat faptul că, la „Grigore Alexandrescu”, intervențiile majore nu se fac în cabinetele de stomatologie din Ambulatoriu.

,,Anestezia generală nu este un panaceu universal, dar atunci când este nevoie, este practic singura soluție. Principiul nostru este: siguranța copilului nu se negociază. De aceea, intervențiile nu se fac în cabinetul stomatologic, ci în blocurile operatorii ale spitalului. Un copil căruia i s-a administrat sedare implică obligatoriu o supraveghere post-anestezică, ceea ce nu se poate face decât în mediul spitalicesc”.

Dr. Diana Preda a explicat pentru Libertatea când devine spitalul singura opțiune pentru copiii cu probleme dentare. În premieră în Ambulatoriul Spitalului Grigore Alexandrescu a fost operată „fără durere” și fără anestezie o fetiță de 8 ani cu o malformație genetică rară.

