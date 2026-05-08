În weekendul 9-10 mai, în capitala României are loc Semimaratonul Internațional București, astfel că o fostă campioană la atletism a vorbit despre ce trebuie să știe pasionații înainte să meargă să alerge.

Mari Fica, atletă, campioană la atletism, kinetoterapeut și antrenor de fitness, spune că una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac începătorii este să creadă că pregătirea începe cu puțin timp înaintea cursei. „Un maraton nu înseamnă doar kilometri alergați. Corpul are nevoie de săptămâni întregi pentru adaptare, iar progresul apare treptat, prin consecvență și echilibru”, a explicat Mari Fica.

Fosta sportivă, care în anul 2022 a făcut parte din echipa Faimoșilor la Survivor România, pe când emisiunea era difuzată de PRO TV, spune că antrenamentele intense zilnice nu reprezintă soluția optimă. Din contră, zilele ușoare și recuperarea sunt esențiale pentru dezvoltarea rezistenței și prevenirea accidentărilor.

„Mulți alergători încearcă să forțeze fiecare antrenament. În realitate, corpul se dezvoltă și în zilele de recuperare. Somnul, pauzele și alergările ușoare fac parte din pregătire”, a adăugat aceasta.

Un rol important îl au alergările lungi, cunoscute în lumea alergării drept „long run”. Acestea nu testează doar rezistența fizică, ci și alimentația și hidratarea din timpul cursei. „În antrenamentele lungi descoperi ce geluri tolerezi, câtă apă ai nevoie și cum reacționează corpul după două sau trei ore de efort. Nu este bine să experimentezi produse noi chiar în ziua maratonului”, mai afirmă Mari Fica.

Alimentația joacă un rol important

Alimentația poate face diferența dintre o cursă echilibrată și celebrul „zid”, momentul în care rezervele de energie se epuizează brusc. „Rezervele de glicogen se consumă rapid în timpul unui maraton. Dacă nu ai o strategie de alimentație și hidratare, corpul cedează mult mai repede”, a explicat fosta concurentă de la Survivor România.

La fel de important este ritmul de start. Adrenalina îi face pe mulți concurenți să plece prea tare, iar efectele apar în ultimii kilometri ai cursei. „Maratonul începe cu adevărat după kilometrul 30. Dacă pornești prea rapid, vei plăti mai târziu. Un start controlat îți păstrează energia pentru final”, a subliniat Mari Fica.

Kinetoterapeutul atrage atenția și asupra echipamentului. Pantofii noi sau hainele netestate pot transforma cursa într-o experiență dificilă. „Tot ce porți în ziua cursei trebuie testat înainte în antrenamentele lungi. Maratonul nu este locul unde încerci pentru prima dată pantofi sau accesorii”, a mai spus ea.

Partea mentală are un rol decisiv

Dincolo de partea fizică, mentalul joacă un rol decisiv. Oboseala, disconfortul și momentele de îndoială apar aproape inevitabil într-o cursă atât de lungă. „Maratonul este și o lecție de răbdare. Este important să împarți cursa în segmente și să te concentrezi pe fiecare kilometru, fără panică”, a afirmat Mari Fica.

Sportiva consideră că primul maraton nu trebuie privit ca o cursă a perfecțiunii, ci ca o experiență de construire personală. „Nu timpul de pe ceas definește experiența, ci omul care devii în timpul pregătirii. Fiecare finish are în spate o poveste diferită”, a încheiat Mari Fica.

