Credite cu derogări de la norme și subevaluare a riscurilor

Finanțările acordate de EXIM Banca Românească grupului Liberty Galați au fost ținta unei analize riguroase din partea Corpului de control al prim-ministrului și a ANAF, care au identificat multiple nereguli în procesul de acordare și utilizare a creditelor, conform unui raport consultat de Monitorul de Galați. Documentul se concentrează pe două împrumuturi semnificative, însumând aproape 1,46 miliarde de lei, acordate în decembrie 2023 și decembrie 2024.

Unul dintre împrumuturi, în valoare de 708 milioane de lei, a fost oferit către Liberty Galați „în numele și contul statului” pe baza unor condiții care au deviat de la regulile impuse de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA). Inspectorii au remarcat că, în analiza de risc prealabilă aprobării creditului, „s-au indicat situații de fapt și de drept ce nu corespundeau cu realitatea” sau că riscurile au fost subestimate.

Garanții lipsă și prelungiri acceptate tacit

Raportul detaliază că, între iunie și decembrie 2024, Liberty Galați nu a constituit o ipotecă mobiliară de rang I asupra acțiunilor sale, așa cum prevedea contractul de finanțare. Prelungirea termenului pentru constituirea acestei garanții ar fi fost aprobată „în mod tacit”, fără avizele necesare de la CIFGA.

Inspectorii ANAF au descoperit că o parte din fondurile împrumutului au fost folosite pentru plata datoriilor restante și pentru achiziții în avans de la furnizori, fără documente justificative. Alte nereguli includ plăți efectuate contrar destinațiilor aprobate, cum ar fi: salarii, servicii IT și cheltuieli pentru sucursala din Belgia; plăți către case de avocatură și agenți comerciali din grup; avansuri pentru materii prime fără documente de recepție; salarii ale managementului altor companii din grup, fără justificări clare; onorariul administratorului concordatar, achitat „contrar destinației aprobate prin credit”.

Raportul atrage atenția și asupra implicării EXIM în procedura de concordat preventiv a Liberty Galați. Votul pozitiv pentru planul de restructurare modificat a fost acordat înainte ca acesta să fie omologat de Tribunalul Galați, „fără o analiză riguroasă” și fără aprobarea prealabilă a CIFGA. De altfel, planul a fost ulterior respins de CIFGA după omologare, generând o situație controversată.

Nereguli descoperite și la al doilea împrumut

Un alt credit, în valoare de 750 de milioane de lei, acordat în decembrie 2024 către Liberty Tubular Products Galați, a ridicat, de asemenea, semne de întrebare. Monitorizarea utilizării fondurilor a fost delegată unei entități desemnate fără acordul prealabil al EXIM, încălcând astfel prevederile contractuale și memorandumurile guvernamentale.

În plus, avertismentele emise de monitorul independent privind riscurile financiare ale companiilor din grup ar fi fost ignorate, crescând riscul de nerambursare a sumei împrumutate.

Una dintre cele mai grave constatări subliniază plăți neconforme de aproximativ 52,5 milioane de lei, efectuate fără respectarea planului inițial de utilizare a fondurilor.

Documentul final al Corpului de control a fost transmis autorităților competente pentru a fi analizat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE