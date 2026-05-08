Pavel Bartoș, Smiley, Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete sunt pregătiți să-i primească pe primii semifinaliști ai sezonului 16 #devis, într-un show LIVE memorabil. Concurenții care au impresionat în audiții, se întorc pe cea mai mare scenă a talentului cu momente gândite special pentru această etapă. În câteva ore, cei de acasă îi vor putea urmări pe: Lucas Moroșan, Duo Paradise, Alexis Stan, Ștefania Iftime, David Tabacaru, Daria Ponomarenko, Miruna Fecioru, Claire și Antho, Adriana Babin, Luca Dogaru, Albert Oprea și Theo Focșăneanu.

Fiecare dintre ei va urca pe scenă cu gândul de a-i convinge pe cei de acasă că merită un loc în Marea Finală. În această etapă, fiecare detaliu contează, iar fiecare vot poate face diferența pentru cei care visează să câștige trofeul și premiul de 120.000 de euro.

În urma prestațiilor din această seară, cei de acasă vor decide cine sunt concurenții care vor trece în etapa următoare. Publicul își va putea exprima votul prin SMS, de pe teritoriul României, la numărul 1444 (tarif 0,484 Euro TVA inclus / SMS transmis cu confirmarea votului, număr disponibil în rețelele Digi Mobil, Orange, Telekom Mobile și Vodafone), folosind numărul dedicat fiecărui concurent, sau online, din orice colț al lumii, pe voteaza.protv.ro.

Urmează o seară intensă, plină de emoții, surprize și momente spectaculoase. Nu ratați prima semifinală Românii au talent, LIVE, în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă, în același timp, și pe VOYO.

