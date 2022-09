După victoriile urcrainene în regiunea Harkov, la o televiziune rusă care se bucură de o populariate mare în țară au loc conversații de neînchipuit la începutul războiului și luni mai târziu.

Boris Nadejdin, un fost politician liberal și un invitat obișnuit al unui talk-show difuzat de canalul NTV, deținut de Gazprom, spune că președintele Putin a fost indus în eroare de consilierii săi, care l-au făcut să creadă că Ucraina se va preda repede, și a cerut demararea unor negocieri de pace pentru încheierea conflictului, relatează Newsweek, preluat de Hotnews.ro.

„Oamenii care l-au convins pe președintele Putin că operațiunea specială va fi rapidă și eficientă, că nu vom lovi populația civilă, că va intra și Garda noastră Națională, alături de kadâroviți (luptătorii ceceni aflați sub comanda lui Ramzan Kadîrov, n.r.), că vom face ordine – toți acești oameni ne-au întins o capcană”, a afirmat Boris Nadejdin în emisiunea de la NTV.

„Cineva i-a spus președintelui Putin că ucrainenii se vor preda, că vor fi liberi, că vor vrea să se unească cu Rusia. Cineva i-a spus asta. Au spus același lucru și la televizor. Suntem acum pe punctul de a înțelege: este absolut imposibil să învingem Ucraina, folosind acele resurse și metode coloniale, folosind soldați angajați pe bază de contract, mercenari și fără mobilizare”, a adăugat fostul deputat rus.

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn’t working in Russia’s favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5