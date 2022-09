HARTA retragerii armatei ruse din Harkov. Ucraina: „Au plecat în grabă, au lăsat în urmă mult armament”

Ministerul rus al Apărării a publicat, în rezumatul său de duminică, 11 septembrie, privind operațiunile de pe front, o înregistrare video care arată că forțele armate ucrainene au eliminat trupele ruse din nordul regiunii Harkov.

Conform unei hărți publicate de ministerul de la Moscova, doar malul stâng al râului Oskil a rămas sub controlul trupelor sale, unde se află o parte din orașul Kupiansk și satul Borova.

Tot duminică, comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, a raportat că forțele de apărare ale țării sale au început să avanseze în direcția Harkov nu numai spre sud și est, ci și spre nord. În acest moment, potrivit conducerii armatei ucrainene, mai sunt 50 de kilometri până la atingerea frontierei de stat cu Rusia.

Institutul pentru Studiul Războiului (think-tank din SUA, format dintr-un grup de experți care furnizează analize în domeniul apărării) precizase anterior că forțele ucrainene au „pătruns în liniile rusești la o adâncime de până la 70 de kilometri” și au cucerit peste 3.000 de kilometri pătrați începând din 6 septembrie, eliberând mai mult teritoriu în câteva zile decât a cucerit Rusia din aprilie încoace.

The New York Times amintește că forțele ruse au abandonat un centru logistic critic, orașul Izium, și notează că aceasta reprezintă o pierdere care ar putea duce la un punct de cotitură în război.

Ministerul rus al Apărării a confirmat, sâmbătă, retragerea pe scară largă din Izium și din orașul Balaklia, la doar o zi după ce a anunțase că întărește zona. Moscova a susținut că este vorba despre o retragere strategică menită să îi consolideze poziția în estul regiunii Donbas.

Ofensiva ucraineană a remodelat ceea ce devenise un război de uzură. Satele din Harkov ocupate de ruși au căzut unul după altul, inclusiv partea de vest a orașului Kupiansk, potrivit lui George Barros, analist al Institutului pentru Studiul Războiului, și imaginilor publicate de trupele ucrainene.

O serie de hărți publicate de New York Times arată retragerea masivă a trupelor ruse din regiunea Harkov în numai cinci zile:

Invazia Rusiei în Ucraina continuă să aibă mari probleme legate de personal și de logistică. Forțele ruse din nord-est și-au lăsat flancurile fără apărare, probabil din cauza deficitului tot mai mare de trupe, a recruților epuizați și a moralului scăzut, estimează experți militari.

De altfel, un oficial ucrainean susține că soldații ruși se retrag în grabă, pe măsură ce contraofensiva ucraineană recuperează mari porțiuni de teritoriu, și și-au abandonat „jumătate din echipament”.

Conform Newsweek, Anton Gerashchenko, consilier în cadrul Ministerului ucrainean de Interne, a afirmat că rușii „au fugit” și au lăsat în urmă o cantitate semnificativă de arme, inclusiv armament greu.

Gerashchenko a postat pe Twitter o înregistrare video în care spune că este un tanc rusesc abandonat în orașul Izium – o bază importantă pentru forțele ruse din regiunea Harkov.

Today our military accepted first lend lease supplies from Russia in Izyum (that’s a joke, of course. I will mark my jokes for some time now).



Russian soldiers fled so fast they left half of their equipment. pic.twitter.com/6WeHs1LZ3A