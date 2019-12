De Răzvan Mihalașcu,

Detectivul Joseph Seals a fost împușcat mortal, marți, de doi suspecți neidentificați care apoi au furat un autocamion. Indivizii au ucis trei civili într-o piață din Jersey City și s-au angajat într-un schimb de focuri cu forțele de ordine, înainte de a fi lichidați.

Un martor a filmat momentul în care un alt polițist a fost împușcat de agresori, notează Daily Mail.

Vă avertizăm! Urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

#BREAKING: EXCLUSIVE video of the mass shooting in #jerseycity showing police officer gets shot at.

6 people including suspects died. pic.twitter.com/ITzuyOBLCA