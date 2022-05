Într-un videoclip ce pare înregistrat într-o ambulanță în mișcare, fata e întinsă pe o targă și povestește cum a ajuns în această situație.

Adolescenta spune că a fost rănită în mașina în care era alături de patru adulți, trei bărbați și o femeie, în orașul Popasna, unde aproximativ 2.000 de civili au fost blocați din cauza luptelor, începând de joi.

Un adult conducea mașina când rușii au început să tragă în ei. Toți adulții au fost răniți – un bărbat chiar foarte grav – și niciunul nu a mai putut conduce mașina, motiv pentru care fata a fost nevoită să treacă la volan ca să poată continua drumul spre Bahmut.

Potrivit adolescentei, pe drum, armata rusă a deschis din nou focul asupra mașinii în care se afla și ea a fost rănită la picioare. A continuat să conducă, însă, în ciuda durerii, pentru că era singura șansă să ajungă într-o zonă mai sigură.

Întrebată cum și-a găsit curajul să facă asta, fata a răspuns: „Toți oamenii din mașină aveau nevoie disperată de ajutor. Toată lumea a pierduse mult sânge, fiecare secundă a contat. Nu am avut timp să mă sperii sau să mă gândesc dacă pot face asta.”

